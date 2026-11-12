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Мирошник: ВСУ атаковали 379 пассажирских автобусов с начала года

Ксения Наумчик
РИА Новости
РИА Новости

Украинские вооруженные силы с начала 2026 г. атаковали 379 пассажирских автобусов, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его данным, в результате ударов пострадали не менее 585 мирных жителей, 81 человек погиб. Среди пострадавших – не менее 37 детей, четверо из них погибли. Мирошник назвал атаки на гражданский транспорт одним из направлений действий Киева против мирного населения.

Дипломат также связал увеличение числа подобных инцидентов с выделением Украине европейского кредита в размере 90 млрд евро. По его утверждению, часть средств направляется на закупку ударных беспилотников, которые используются для атак на гражданские объекты.

3 ноября Мирошник сообщал о 117 атаках ВСУ на гражданские автобусы с июля по сентябрь 2026 г. В результате погибли 34 россиянина, еще 282 человека пострадали. По его словам, среди подвергшихся атакам транспортных средств были городские и междугородние рейсовые автобусы, микроавтобусы с гражданскими пассажирами, школьные автобусы и машины, перевозившие сотрудников предприятий. Мирошник уточнил, что среди пострадавших – 15 детей. 

2 ноября украинские военные атаковали рейсовый автобус Луганск – Зимогорье на участке дороги Родаково – Желтое. По данным Пасечника, один человек погиб, еще восемь получили ранения.

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