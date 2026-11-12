Мирошник: ВСУ атаковали 379 пассажирских автобусов с начала года

3 ноября Мирошник сообщал о 117 атаках ВСУ на гражданские автобусы с июля по сентябрь 2026 г. В результате погибли 34 россиянина, еще 282 человека пострадали. По его словам, среди подвергшихся атакам транспортных средств были городские и междугородние рейсовые автобусы, микроавтобусы с гражданскими пассажирами, школьные автобусы и машины, перевозившие сотрудников предприятий. Мирошник уточнил, что среди пострадавших – 15 детей.