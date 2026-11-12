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Армия России поразила завод компонентов ракетного топлива в Киевской области

Инна Шульгина

Вооруженные силы (ВС) России поразили в Киевской области промышленное предприятие Кузьминцы (завод «Кератем»), производящее компоненты для твердого ракетного топлива для оперативно-тактических ракет. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Ночью российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными БПЛА по объектам военно-промышленного и энергетического комплексов Украины. В частности, в Киевской области поражены промпредприятие Бровары, где работает площадка предприятия «Авиа ЮА» для сборки беспилотников, а также предприятие Яготин («Стеллар Джет»), выпускающее твердотопливные ускорители для БПЛА. В Киеве под удар попало агрегатно-детальное предприятие ракетно-космической промышленности (завод «Генератор») для производства БПЛА средней дальности типа «Хорнет».

В Житомире российские военные атаковали электроподстанции на 330 кВ и 110 кВ, обеспечивающие электроэнергией предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Поражен также сухогруз на переходе морем в порт Одесса, доставлявший грузы для украинской армии.

По данным оборонного ведомства, за ночь силы ПВО сбили 71 украинский беспилотник над девятью регионами России. Цели были нейтрализованы над Московским регионом, Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Ростовской областями, а также над Крымом.

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