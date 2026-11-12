Армия России поразила завод компонентов ракетного топлива в Киевской области

Ночью российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными БПЛА по объектам военно-промышленного и энергетического комплексов Украины. В частности, в Киевской области поражены промпредприятие Бровары, где работает площадка предприятия «Авиа ЮА» для сборки беспилотников, а также предприятие Яготин («Стеллар Джет»), выпускающее твердотопливные ускорители для БПЛА. В Киеве под удар попало агрегатно-детальное предприятие ракетно-космической промышленности (завод «Генератор») для производства БПЛА средней дальности типа «Хорнет».