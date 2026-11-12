Лерчек попросила о помиловании
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), осужденная на пять лет условно по делу о незаконных переводах денежных средств за границу, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Константин Третьяков.
«Валерия написала обращение о помиловании на имя президента России Владимира Путина», – рассказал защитник.
5 ноября Мосгорсуд признал законным приговор Чекалиной, назначенный 31 июля Гагаринским судом Москвы. Блогера осудили на пять лет условно и оштрафовали на 765 млн руб. Ей также запретили администрировать сайты и создавать контент в интернете. Суд обязал Чекалину не менять место жительства без уведомления и ежемесячно отмечаться в инспекции.
По версии следствия, Чекалина вместе с бывшим супругом Артемом Чекалиным и бизнес-партнером Романом Вишняком вывела более 250 млн руб. на счета нерезидентов в ОАЭ с использованием подложных документов. Блогер вину не признала.
28 октября защита Чекалиной сообщила, что блогер нуждается в лечении за рубежом из-за онкологического заболевания. Адвокаты добиваются разрешения на ее выезд в Китай, где она рассчитывает пройти специализированную терапию.