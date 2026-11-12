За ночь над Россией уничтожили 71 украинский беспилотник
Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили 71 украинский беспилотник над девятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате БПЛА были ликвидированы над Московским регионом, Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Ростовской областями, а также над Крымом.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении пяти дронов на подлете к столице за ночь.
В течение дня 11 ноября средства ПВО нейтрализовали 85 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Кировской, Омской, Ростовской областей, Пермского края, Башкирии, Удмуртской Республики и над акваторией Черного моря.