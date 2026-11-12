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За ночь над Россией уничтожили 71 украинский беспилотник

Ксения Наумчик
Сергей Бобылев / РИА Новости
Сергей Бобылев / РИА Новости

Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили 71 украинский беспилотник над девятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате БПЛА были ликвидированы над Московским регионом, Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Ростовской областями, а также над Крымом.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении пяти дронов на подлете к столице за ночь.

В течение дня 11 ноября средства ПВО нейтрализовали 85 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Кировской, Омской, Ростовской областей, Пермского края, Башкирии, Удмуртской Республики и над акваторией Черного моря.

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