При взрыве автомобиля в Петербурге погиб военный

При взрыве автомобиля в Петербурге погиб военныйСК возбудил уголовное дело об убийстве
Уголовное дело об убийстве военнослужащего возбуждено после взрыва автомобиля в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщило городское главное следственное управление (ГСУ) СК России.
По данным ведомства, следователи и криминалисты вместе с оперативными сотрудниками осматривают место происшествия. Также назначается ряд необходимых судебных экспертиз.
По данным «Фонтанки», погибший был полковником. Взрыв произошел на Колпинском шоссе в районе Шушар. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина вышел из дома один, сел в автомобиль и начал выезжать со двора. В этот момент сработало взрывное устройство. Военнослужащий погиб на месте.
8 сентября сотрудники СКР по Саратовской области задержали 21-летнего гражданина Молдавии, подозреваемого в покушении на убийство российского военнослужащего. По данным следствия, задержанный не менее шести раз выстрелил в потерпевшего, который выжил. Возбуждено уголовное дело.