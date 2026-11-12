При взрыве автомобиля в Петербурге погиб военный

По данным «Фонтанки», погибший был полковником. Взрыв произошел на Колпинском шоссе в районе Шушар. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина вышел из дома один, сел в автомобиль и начал выезжать со двора. В этот момент сработало взрывное устройство. Военнослужащий погиб на месте.