Что известно об активах Александра Чачавы после двух крупных сделок

По данным My.Games, поиск нового владельца начался еще в 2025 г. Чачава объяснил продажу тем, что за последние четыре года компании удалось укрепить свое финансовое положение и устойчивость бизнеса. Теперь, по его словам, настало время для реализации новых стратегических приоритетов. Он также отметил, что предложение менеджмента оказалось лучшим по итогам конкурентного процесса продажи, который продолжался около года. После завершения сделки My.Games сохранит свой бренд и действующую управленческую команду. Компания продолжит работать в обычном режиме.