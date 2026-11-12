Что известно об активах Александра Чачавы после двух крупных сделок

Что известно об активах Александра Чачавы после двух крупных сделокИнвестор «утратил контроль» над крупным пакетом Ozon и продает My.Games
Согласно уведомлению, которое Ozon получил от «О23», Чачава и подконтрольные ему структуры больше не распоряжаются принадлежащими этой компании 75,6 млн акций маркетплейса. При этом у «О23» теперь нет единого контролирующего акционера. Кто получил контроль над долями в «О23» и на каких условиях произошли изменения, в сообщении не уточняется. В Ozon подчеркнули, что изменения в структуре акционеров не повлияют на операционную деятельность компании.
О продаже My.Games говорится в сообщении игрового разработчика. Покупателями выступают генеральный директор компании Елена Григорян и операционный директор Денис Савута при поддержке частного инвестора из ОАЭ Георгия Нурисламова. Стороны уже подписали окончательное соглашение, закрыть сделку планируется до конца 2026 г. Ее стоимость не раскрывается.
По данным My.Games, поиск нового владельца начался еще в 2025 г. Чачава объяснил продажу тем, что за последние четыре года компании удалось укрепить свое финансовое положение и устойчивость бизнеса. Теперь, по его словам, настало время для реализации новых стратегических приоритетов. Он также отметил, что предложение менеджмента оказалось лучшим по итогам конкурентного процесса продажи, который продолжался около года. После завершения сделки My.Games сохранит свой бренд и действующую управленческую команду. Компания продолжит работать в обычном режиме.
Как Чачава покупал
Контроль над крупным пакетом Ozon Чачава получил сравнительно недавно – в июле 2025 г. Тогда его структуры приобрели 100% акций «О23», владевшей 27,71% капитала маркетплейса. Сумма сделки не раскрывалась. Однако ранее, в 2024 г., этот пакет был продан структурами «Восток инвестиций» за 38,2 млрд руб., сообщал РБК со ссылкой на отчетность МКООО «Кенигсберг инвестментс». Впоследствии доля «О23» выросла до 34,95%, следует из годового отчета Ozon за 2025 г. Еще 31,8% акций маркетплейса принадлежало АФК «Система», остальные 33,25% – миноритарным акционерам.
Приобретение «О23» дало Чачаве не только долю в капитале Ozon, но и дополнительные права в управлении компанией. «О23» владеет одной акцией класса А, которая при контроле не менее 25% обыкновенных акций позволяет назначать до трех членов совета директоров и блокировать ряд стратегических решений. В частности, речь идет о реорганизации компании, изменении структуры капитала и выпуске новых акций.
My.Games Чачава приобрел раньше – в 2022 г. Он выкупил игровое подразделение у VK за $642 млн. Впоследствии международная часть бизнеса покинула российский рынок, а российские активы были выделены в Astrum Entertainment, которая создала совместное предприятие с издателем онлайн-игр Innova.
В число крупнейших акционеров «Яндекса» Чачава вошел в 2024 г. при реструктуризации бизнеса компании. Тогда группа российских инвесторов приобрела 96,3% акций МКПАО «Яндекс» у нидерландской Yandex N.V. Основным владельцем российской компании стал ЗПИФ «Консорциум. Первый», среди пайщиков которого была структура Чачавы «Инфинити менеджмент». Ей принадлежало 25% паев фонда, еще 35% – структуре менеджмента «Яндекса», 15% – компании «Аргонавт» («Лукойл»), 15% – «Айти. Развитие» Павла Прасса и 10% – «Меридиан-сервис» Александра Рязанова.
После завершения реструктуризации доля Чачавы через его структуры составила 16,03% капитала «Яндекса». В феврале 2026 г. он увеличил ее до 19,69%, выкупив акции у миноритарных акционеров. Тогда бизнесмен объяснил решение уверенностью в долгосрочной стратегии компании и перспективах ее развития, в том числе в сфере искусственного интеллекта.
Представитель «Яндекса» не ответил, планирует ли Чачава выходить еще из этого актива.
Помимо крупных пакетов акций «Яндекса» и Ozon, Чачава известен как венчурный инвестор. В 2012 г. он основал инвестиционную компанию LETA Capital, которая управляет тремя фондами и вкладывается преимущественно в международные технологические стартапы. За время работы фонды осуществили более 35 инвестиций. Среди компаний из их портфеля – сервис заказа поездок inDrive, образовательные платформы Novakid и Buddy.ai, сервис аренды электровелосипедов Whizz и разработчик технологий трехмерной графики UNIGINE. Чачава также является соучредителем IT-компании PRO32, работающей в сфере программного обеспечения и информационной безопасности.