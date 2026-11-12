Как Москва, Вашингтон и Киев оценили переговоры в ОАЭ

Как Москва, Вашингтон и Киев оценили переговоры в ОАЭСтороны заявляют о продвижении, пока пришли к обмену пленными
В столице ОАЭ Абу-Даби 11 ноября завершился двухдневный раунд переговоров России и Украины при посредничестве США. И в этот день стороны управились всего за 1 час 40 минут (для сравнения: накануне диалог шел около 4 часов).
Стороны договорились о новом масштабном обмене пленными, который может пройти в ближайшие 2–3 недели, сообщил первый заместитель начальника управления информации ГРУ Генштаба России генерал-лейтенант Александр Зорин, передает ТАСС. Накануне президент Украины Владимир Зеленский говорил, что речь может идти о вариантах обмена 1000 на 1000 или даже 1500 на 1500 пленных.
Звучали нотки уверенного оптимизма. Например, глава российской группы помощник президента Владимир Мединский заявил ВГТРК, что ему кажется, что стороны приблизились к достижению мира. Он оговорился, что дальше «очень многое зависит от всех участников процесса», в том числе от того, «обретет ли разум Европа». А удовлетворен Мединский будет «только тогда, когда мы победим и подпишем мирное соглашение на наших условиях».
В свою очередь, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер подтвердил, что уже 12 ноября он со спецпосланником Стивом Уиткоффом проведет очередные переговоры в Москве с Владимиром Путиным (предыдущий раз они общались 21 октября, Кушнер подключился к разговору удаленно из-за болезни). Кушнер сказал, что попросит президента России рассмотреть предложение о включении в переговорный процесс европейцев и обсудит во время визита в Москву подготовленные вместе с Украиной и европейскими странами предложения по урегулированию конфликта. При этом американец посетовал на то, что они не могут договориться о выборе одного человека для переговоров. Затем Кушнер и Уиткофф обсудят ход процесса с Зеленским – их встреча пройдет в ирландском Дублине. Помощник Путина Юрий Ушаков также подтвердил переговоры 12 ноября в первой половине дня с представителями Трампа, а возможную встречу лидеров США и России в двустороннем формате – на полях саммита АТЭС в КНР 18–19 ноября.
По словам Кушнера, в Абу-Даби был достигнут «значительный прогресс», в том числе по вопросу гарантий безопасности для Украины. Обсуждались и опасения России. При этом Кушнер считает, что территориальный вопрос остается самым сложным для урегулирования и блокирует более широкие договоренности о безопасности, которым в этот раз уделяли особое внимание. Говоря о потенциальных сроках урегулирования, Кушнер вспомнил работу американцев над «Соглашениями Авраама» 2020 г. на первом сроке Трампа между Израилем и арабскими странами, которая тянулась 3,5 года. «Только лидеры могут принимать окончательные решения. Мы как будто толкаем огромный валун в гору. Это очень, очень сложный конфликт», – констатировал Кушнер.
По словам Мединского, Россия считает верной постановку вопроса, что же будет с безопасностью в Европе после «неминуемого окончания» боевых действий на Украине. «Конфликт на Украине показал, что вся действовавшая после ялтинско-потсдамской система безопасности в Европе работает очень плохо и, по сути, болен весь организм. А на Украине просто прорвался гнойник. Поэтому надо лечить организм целиком. Пластырем тут не обойдешься», – диагностировал Мединский. Он добавил, что стороны «где-то нашли взаимопонимание, где-то – нет».
Но по территориям российский представитель был однозначен: «каждая пядь российской земли» будет нашей стране возвращена так или иначе, а возможность любых обменов исключена. Впервые принимавший участие в переговорах по урегулированию замминистра иностранных дел Сергей Рябков сказал, что теперь появилась «основа для дальнейшей работы». А его начальник Сергей Лавров уже заверил, что дальнейшая линия России будет выстроена после переговоров с Кушнером и Уиткоффом так, «чтобы достигались цели СВО, которые были сформулированы Путиным в июне 2024 г. и никогда с тех пор не менялись» (среди них вывод украинских войск с присоединенных к России территорий, отказ от вступления Украины в НАТО, а также демилитаризация и денацификация в форме стамбульских соглашений 2022 г. – «Ведомости»). Лавров, который сам 13 ноября поедет в Абу-Даби на форум по вопросам мира и безопасности «Сир Бани Яс», сказал, что украинские переговорщики в этот раз, «судя по всему, были предметно настроены».
По итогам доклада его переговорной группы, которая до того успела в Абу-Даби проконсультироваться на полях и с советниками по нацбезопасности стран Европы, Зеленский сообщил, что «стороны обсудили взгляды на обеспечение безопасности». Один из переговорщиков Киева – глава фракции «Слуга народа» в раде Давид Арахамия и вовсе предположил, что «у нас сейчас хорошая динамика, для того чтобы достичь решения до наступления нового года». Правда, он сам оговорился, что Украина находится в уязвимом положении из-за недостатка ракет-перехватчиков. «Переговоры были жесткими, потому что они [россияне] привезли очень строгие директивы, когда нет места для торгов», – добавил Арахамия, отметив при этом отсутствие ультиматумов.
Россияне же в Абу-Даби с представителями Европы не общались, сказал Мединский: «Мы не особо понимаем, в каком статусе они тут находятся». «Как только у европейцев проснется совесть», тогда они смогут подключиться к переговорам, отрезал помощник Путина.
Позитивным по итогам раунда в ОАЭ можно считать уже то, что переговоры возобновились после паузы с февраля 2026 г., говорит эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов. Кроме того, повестка дня была расширена до вопросов европейской безопасности в будущем, подчеркивает он. Важным в Абу-Даби было то, что стороны признали, что проблема заключается не в одном конкретном конфликте, а во всей системе безопасности, и именно этот разговор рано или поздно приведет к миру, согласен автор Telegram-канала «Внешпол» Алексей Наумов. То, что она в руинах, доказывается тем фактом, что одновременно и Россия, и Украина, и ЕС не чувствуют себя в безопасности. Американцы в Абу-Даби подтвердили свой статус как переговорщиков, готовых слушать обе стороны, продолжает Наумов. Они не давят ни на Россию, ни на Украину, но дают понять, что без США она была бы давно разгромлена.
Украинцы вряд ли будут идти на дополнительные уступки после проигрыша республиканцев на выборах в конгресс, говорит Кортунов. Зеленский же показал себя как довольно непредсказуемый переговорщик, подчеркивает Наумов: еще после первого дня переговоров он начал выступать с одиозными заявлениями (о том, что «Путин живет в другой реальности») и обозначать жесткие бескомпромиссные позиции. Бесплодна и позиция ЕС: «разгромить Россию они не могут, а говорить с ней они не хотят».
Ждать мира в краткосрочной перспективе, «если только не случится какого-то чуда», не приходится – скорее нас ждет еще один цикл активных боевых действий и здесь даже зима не играет существенной роли, так как стороны уже приспособились к ее условиям, отмечает Кортунов. «Если не будет коренных изменений, то стороны продолжат воевать грядущую зиму», – подводит итог Наумов.-