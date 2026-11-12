Как Москва, Вашингтон и Киев оценили переговоры в ОАЭ

Но по территориям российский представитель был однозначен: «каждая пядь российской земли» будет нашей стране возвращена так или иначе, а возможность любых обменов исключена. Впервые принимавший участие в переговорах по урегулированию замминистра иностранных дел Сергей Рябков сказал, что теперь появилась «основа для дальнейшей работы». А его начальник Сергей Лавров уже заверил, что дальнейшая линия России будет выстроена после переговоров с Кушнером и Уиткоффом так, «чтобы достигались цели СВО, которые были сформулированы Путиным в июне 2024 г. и никогда с тех пор не менялись» (среди них вывод украинских войск с присоединенных к России территорий, отказ от вступления Украины в НАТО, а также демилитаризация и денацификация в форме стамбульских соглашений 2022 г. – «Ведомости»). Лавров, который сам 13 ноября поедет в Абу-Даби на форум по вопросам мира и безопасности «Сир Бани Яс», сказал, что украинские переговорщики в этот раз, «судя по всему, были предметно настроены».