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Канада уведомила IIHF об отказе в визах россиянам на молодежный ЧМ

Татьяна Мозолевская
Александр Кряжев
Александр Кряжев

Канада не намерена выдавать визы россиянам для участия в молодежном чемпионате мира по хоккею, власти страны уведомили об этом Международную федерацию хоккея (IIHF). Об этом сообщил журналист TSN Горди Миллер.

По его данным, соответствующее уведомление также получила Федерация хоккея Канады (Hockey Canada). Российские спортсмены, у которых уже есть действующие визы для выступления за канадские клубы, также не смогут принять участие в турнире, в том числе под нейтральным флагом.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что российские и белорусские спортсмены не могут представлять свои страны на соревнованиях в Канаде, пока продолжается конфликт на Украине. При этом заявление правительства от 3 ноября допускало участие отдельных спортсменов в нейтральном статусе.

Государственный секретарь Канады по вопросам спорта Адам ван Куверден впоследствии уточнил, что нейтральный статус может предоставляться отдельным спортсменам, но не командам. По его словам, канадские власти намерены продолжить взаимодействие с Hockey Canada и IIHF по этому вопросу.

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России и обязал IIHF обеспечить участие российских сборных в турнирах сезона-2026/27, включая молодежный чемпионат мира.

8 ноября Федерация хоккея Швейцарии сообщила, что сборная России по хоккею заменит Норвегию на молодежном чемпионате мира 2027 г. Российская команда, не участвовавшая в предыдущих турнирах, займет десятое место в рейтинге и выступит в группе B, тогда как Норвегия будет понижена в классе .

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря 2026 г. по 5 января 2027 г. в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире.

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