В Госдуме предложили упростить подтверждение стажа для пенсий ветеранам Донбасса

При этом, отметила депутат, возникла правовая коллизия. «Мы столкнулись с правовой коллизией: если у таких героев не хватает выслуги лет, не хватает стажа для назначения военной пенсии, то в российском законодательстве нет механизма, чтобы включить периоды военной службы в страховую пенсию», – пояснила Лантратова.