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Главная / Общество /

В Госдуме предложили упростить подтверждение стажа для пенсий ветеранам Донбасса

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подтверждать периоды военной службы через межведомственные комиссии для назначения страховой пенсии. Об этом сообщила заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Дарья Лантратова.

По ее словам, инициатива направлена на защиту пенсионных прав ветеранов боевых действий, в том числе тех, кто участвовал в защите Донбасса с 2014 г.

Лантратова напомнила, что с 2023 г. периоды службы в народной милиции ДНР и ЛНР, а также в добровольческих формированиях учитываются при назначении пенсий по российскому законодательству.

При этом, отметила депутат, возникла правовая коллизия. «Мы столкнулись с правовой коллизией: если у таких героев не хватает выслуги лет, не хватает стажа для назначения военной пенсии, то в российском законодательстве нет механизма, чтобы включить периоды военной службы в страховую пенсию», – пояснила Лантратова.

Законопроект предусматривает передачу полномочий по подтверждению таких периодов межведомственным комиссиям, действующим в новых регионах России. Если документы о прохождении службы были утрачены, комиссии смогут самостоятельно запрашивать необходимые сведения или учитывать свидетельские показания. По словам Лантратовой, депутаты продолжат работу над инициативой совместно с правительством.

29 октября «Ведомости» писали, что участникам спецоперации, решившим строить политическую карьеру в органах местного самоуправления, в стаж муниципальной службы предлагают включить их периоды военной службы по контракту и в войсках Росгвардии. Аналогично предлагается засчитывать период работы в органах внутренних дел в стаж работы в органах местного самоуправления.

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