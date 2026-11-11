Что рассказал Путин на саммите ОДКБ в Москве

11 ноября в Кремле прошел саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) под председательством президента России Владимира Путина. В Москву прибыли лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Участники обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности, подвели итоги работы организации за 2026 г. и рассмотрели направления дальнейшего сотрудничества. Путин сообщил, что в ходе переговоров в узком составе стороны достигли практически полного взаимопонимания по обсуждавшимся вопросам. «Ведомости» собрали главное.