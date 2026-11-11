Что рассказал Путин на саммите ОДКБ в Москве

Что рассказал Путин на саммите ОДКБ в МосквеПрезидент анонсировал решения по авиации и мобильным подразделениям ПВО
- Об открытии саммита и его участниках
- О переговорах в узком составе
- О повестке заседания и итоговых документах
11 ноября в Кремле прошел саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) под председательством президента России Владимира Путина. В Москву прибыли лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Участники обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности, подвели итоги работы организации за 2026 г. и рассмотрели направления дальнейшего сотрудничества. Путин сообщил, что в ходе переговоров в узком составе стороны достигли практически полного взаимопонимания по обсуждавшимся вопросам. «Ведомости» собрали главное.
Об открытии саммита и его участниках
Президент России Владимир Путин открыл заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в Кремле. В саммите приняли участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Встреча началась с переговоров в узком составе, после чего участники перешли к расширенному заседанию. Открывая его, Путин сообщил, что Россия как председатель организации подготовила повестку и согласовала ее со всеми участниками. Первое слово российский лидер предоставил генеральному секретарю ОДКБ Таалатбеку Масадыкову.
Путин также отметил роль Парламентской ассамблеи ОДКБ, которой в 2026 г. исполняется 20 лет. «Важный вклад в законодательное обеспечение деятельности нашей организации вносит Парламентская ассамблея ОДКБ, которая отмечает в этом году свое 20-летие», – подчеркнул президент.
О переговорах в узком составе
Путин рассказал, что на встрече в узком составе состоялось обстоятельное обсуждение актуальных вопросов безопасности. По его словам, практически по каждому из них лидерам удалось достичь полного взаимопонимания.
«Подтвержден настрой на дальнейшую совместную работу по противодействию острым вызовам и угрозам коллективной безопасности», – заявил президент России.
О повестке заседания и итоговых документах
На расширенном заседании лидеры стран ОДКБ обсудили глобальную и региональную безопасность, подвели итоги деятельности организации за 2026 г. и рассмотрели решения по основным направлениям сотрудничества.
Путин сообщил, что в 2026 г. страны организации продолжили работу над повышением боеготовности совместных сил. «Большое внимание традиционно уделялось вопросам совершенствования оперативной и боевой подготовки сил и средств системы коллективной безопасности, проведен ряд крупных совместных учений», – отметил российский лидер.
Он также анонсировал решения о дальнейшем развитии коллективных сил ОДКБ, включая авиационную составляющую. «Речь идет в том числе об их авиационной составляющей, а также о формировании мобильных подразделений противовоздушной обороны при осуществлении совместных войсковых операций», – заявил Путин.
По завершении саммита участники намеревались подписать несколько многосторонних документов, включая итоговую декларацию и стратегию ОДКБ по противодействию терроризму до 2030 г. Документ был подготовлен по инициативе России.