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Путин открыл саммит ОДКБ в Кремле

Ксения Наумчик
Алексей Никольский / TASS
Алексей Никольский / TASS

Президент России Владимир Путин открыл в среду заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое проходит в Кремле. Встреча проходит в расширенном составе.

Путин заявил, что российская сторона, выступающая в качестве председателя организации, подготовила и согласовала со всеми участниками повестку заседания. Лидеры обсудят актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности, подведут итоги деятельности ОДКБ за 2026 г. и рассмотрят новые решения по основным направлениям сотрудничества.

Открывая заседание, российский президент предоставил первое слово генеральному секретарю организации Таалатбеку Масадыкову.

До этого прошло заседание ОДКБ в узком составе. В Москву для участия в саммите прибыли президенты Белоруссии Александр Лукашенко и Казахстана Касым-Жомарт Токаев. На мероприятии также лидеры Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров.

По завершении мероприятия участники намерены подписать несколько многосторонних соглашений, включая итоговую декларацию и стратегию ОДКБ по противодействию терроризму до 2030 г, которая разработана по инициативе России. После подписания документов российский лидер даст обед для лидеров стран – участниц ОДКБ, уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российский лидер ранее провел встречу Масадыковым в Кремле. В переговорах также поучаствовал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

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