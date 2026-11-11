Путин открыл саммит ОДКБ в Кремле
Президент России Владимир Путин открыл в среду заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое проходит в Кремле. Встреча проходит в расширенном составе.
Путин заявил, что российская сторона, выступающая в качестве председателя организации, подготовила и согласовала со всеми участниками повестку заседания. Лидеры обсудят актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности, подведут итоги деятельности ОДКБ за 2026 г. и рассмотрят новые решения по основным направлениям сотрудничества.
Открывая заседание, российский президент предоставил первое слово генеральному секретарю организации Таалатбеку Масадыкову.
До этого прошло заседание ОДКБ в узком составе. В Москву для участия в саммите прибыли президенты Белоруссии Александр Лукашенко и Казахстана Касым-Жомарт Токаев. На мероприятии также лидеры Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров.
По завершении мероприятия участники намерены подписать несколько многосторонних соглашений, включая итоговую декларацию и стратегию ОДКБ по противодействию терроризму до 2030 г, которая разработана по инициативе России. После подписания документов российский лидер даст обед для лидеров стран – участниц ОДКБ, уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Российский лидер ранее провел встречу Масадыковым в Кремле. В переговорах также поучаствовал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.