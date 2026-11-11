Ушаков: Уиткофф и Кушнер прилетят в Москву утром 12 ноября
Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибудут в Москву утром 12 ноября и в первой половине дня встретятся с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом содержание предложений, которые представители США могут представить российской стороне, пока неизвестно. Об этом помощник президента России Юрий Ушаков рассказал специальному корреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову.
На вопрос журналиста, предполагается ли обсуждение существенных предложений, в том числе по территориальным вопросам и гарантиям безопасности, Ушаков ответил: «Мы пока не знаем итогов переговоров в Абу-Даби. Но что-то везут».
По информации «Коммерсанта», в связи с предстоящей встречей заседание Совета по развитию физической культуры и спорта при президенте РФ переносится на вторую половину дня.
11 ноября Кушнер анонсировал поездку в Москву вместе с Уиткоффом по итогам трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. По его словам, американская сторона намерена обсудить с Путиным вопросы, по которым пока не удалось достичь договоренностей.
По итогам переговоров в Абу-Даби глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что стороны сверили позиции и по некоторым вопросам достигли взаимопонимания. Москва и Киев также договорились о масштабном обмене пленными, параметры которого будут объявлены позднее.
Кушнер ранее заявил, что территориальный вопрос станет наиболее сложной частью урегулирования. По его оценке, соглашение о послевоенной безопасности Украины невозможно заключить до достижения договоренностей по территориям.