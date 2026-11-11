Ушаков: Уиткофф и Кушнер прилетят в Москву утром 12 ноября

Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибудут в Москву утром 12 ноября и в первой половине дня встретятся с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом содержание предложений, которые представители США могут представить российской стороне, пока неизвестно. Об этом помощник президента России Юрий Ушаков рассказал специальному корреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову.