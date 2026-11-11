Ушаков: переговоры с Кушнером и Уиткоффом в Москве будут в ближайшее время
Помощник президента России Юрий Ушаков не исключил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер вновь посетят Москву. Об этом он заявил в комментарии журналисту Александру Юнашеву.
На вопрос о возможной дате встречи с американскими представителями Ушаков ответил, что переговоры пройдут в ближайшее время.
11 ноября завершился второй день переговоров в ОАЭ. По итогам трехсторонней встречи помощник президента Владимир Мединский сообщил, что конкретные детали переговорного процесса в Абу-Даби не будут обсуждаться, пока не достигнута окончательная договоренность.
Кушнер рассказал, что после завершения трехсторонних переговоров в Абу-Даби он и Уиткофф отправятся в Москву. После визита в российскую столицу американские переговорщики отправятся в Дублин для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Первый день переговоров завершился 10 ноября после 4,5 часа работы. По информации ТАСС, российская и украинская делегации общались на русском языке.