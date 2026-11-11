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Мединский назвал атмосферу на переговорах с США и Украиной доброжелательной

Антон Потоков

Атмосфера на трехсторонних переговорах России, Украины и США была доброжелательной и деловой, за что Россия благодарит руководство ОАЭ. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам переговоров.

«Хотел бы от имени российской делегации поблагодарить руководство [Объединенных] Арабских Эмиратов и Абу-Даби за прекрасную организацию трехсторонних переговоров, за создание доброжелательной деловой атмосферы. Спасибо большое, мы очень признательны», – сказал он.

10–11 ноября в Абу-Даби состоялись переговоры по завершению российско-украинского конфликта и вопросам европейской безопасности. Среди конкретных шагов Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными, конкретные параметры которого обещают огласить в ближайшее время.

Агентство Associated Press писало, что надежды на прекращение конфликта «омрачаются отсутствием каких-либо существенных прорывов в трех предыдущих раундах переговоров». Также нет признаков того, что новая позиция могла бы привести к прорыву, но обстоятельства переговоров изменились из-за результатов промежуточных выборов в США.

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