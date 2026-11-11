Мединский назвал атмосферу на переговорах с США и Украиной доброжелательной
Атмосфера на трехсторонних переговорах России, Украины и США была доброжелательной и деловой, за что Россия благодарит руководство ОАЭ. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам переговоров.
«Хотел бы от имени российской делегации поблагодарить руководство [Объединенных] Арабских Эмиратов и Абу-Даби за прекрасную организацию трехсторонних переговоров, за создание доброжелательной деловой атмосферы. Спасибо большое, мы очень признательны», – сказал он.
10–11 ноября в Абу-Даби состоялись переговоры по завершению российско-украинского конфликта и вопросам европейской безопасности. Среди конкретных шагов Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными, конкретные параметры которого обещают огласить в ближайшее время.
Агентство Associated Press писало, что надежды на прекращение конфликта «омрачаются отсутствием каких-либо существенных прорывов в трех предыдущих раундах переговоров». Также нет признаков того, что новая позиция могла бы привести к прорыву, но обстоятельства переговоров изменились из-за результатов промежуточных выборов в США.