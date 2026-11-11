Мединский назвал атмосферу на переговорах с США и Украиной доброжелательной

Агентство Associated Press писало, что надежды на прекращение конфликта «омрачаются отсутствием каких-либо существенных прорывов в трех предыдущих раундах переговоров». Также нет признаков того, что новая позиция могла бы привести к прорыву, но обстоятельства переговоров изменились из-за результатов промежуточных выборов в США.