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В Киеве полностью отключат уличное освещение из-за дефицита энергии

Антон Потоков

В Киеве приняли решение о временном полном отключении уличного освещения из-за нехватки электроэнергии. Об этом сообщило коммунальное предприятие «Киевгорсвет» на своей странице в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ограничения вводятся для обеспечения приоритетного электроснабжения важных городских объектов. В предприятии объяснили дефицит электроэнергии повреждениями энергетической инфраструктуры в результате обстрелов.

Исключение предусмотрено для сетей уличного освещения, от которых питаются системы оповещения населения. При наличии электричества освещение на этих участках будет работать до 22:00. Жителей призвали соблюдать осторожность на дорогах и использовать светоотражающие элементы в темное время суток.

3 ноября мэр Киева Виталий Кличко заявил о крайне сложной ситуации с электроснабжением столицы. По его словам, аварийные отключения привели к перебоям с водоснабжением и нарушению работы общественного электротранспорта.

2 ноября энергетическая компания ДТЭК объявила об экстренных отключениях электроэнергии в Киеве и Киевской области по запросу «Укрэнерго». Энергетики приступили к восстановительным работам.

10 ноября Минобороны России сообщило об ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины. По данным ведомства, в том числе были поражены электроподстанции в Киевской области.

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