В Киеве полностью отключат уличное освещение из-за дефицита энергии

Исключение предусмотрено для сетей уличного освещения, от которых питаются системы оповещения населения. При наличии электричества освещение на этих участках будет работать до 22:00. Жителей призвали соблюдать осторожность на дорогах и использовать светоотражающие элементы в темное время суток.