Песков: еще сильнее усложнить отношения с Польшей и ЕС сейчас сложно

11 ноября ФСБ пресекла деятельность агентурной сети польских спецслужб в Калининградской области. Два человека, которых ведомство считает агентами польской разведки, задержаны и заключены под стражу. В их отношении возбуждены уголовные дела по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.