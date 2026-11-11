Песков: еще сильнее усложнить отношения с Польшей и ЕС сейчас сложно
Отношения между Россией, Польшей и Евросоюзом (ЕС) фактически отсутствуют, поэтому их трудно усложнить. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал задержание граждан Польши в Калининградской области, которых подозревают в шпионаже.
«Очень сложно сделать что-то, что может еще более усложнить отношения России с Польшей и с Евросоюзом. Этих отношений фактически сейчас нет», – подчеркнул представитель Кремля.
11 ноября ФСБ пресекла деятельность агентурной сети польских спецслужб в Калининградской области. Два человека, которых ведомство считает агентами польской разведки, задержаны и заключены под стражу. В их отношении возбуждены уголовные дела по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.
2 ноября польские силовики начали специальную операцию в районах, граничащих с Калининградской областью. Главный комендант полиции Польши Марек Боронь объяснил ее предполагаемой угрозой диверсий. По его словам, польские спецслужбы получили предупреждения о возможных попытках пересечения границы вооруженными группами.