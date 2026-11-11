Госдума призвала ООН и парламенты стран мира прекратить блокаду Кубы
Госдума единогласно приняла обращение к Генеральной Ассамблее ООН, парламентам государств – членов организации и международным парламентским объединениям с призывом прекратить экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что международные отношения должны строиться на принципах дружбы, невмешательства в дела суверенных государств и взаимовыгодного сотрудничества.
«Торговые войны надо прекращать, это наносит вред всем. Блокады должны уйти в прошлое, так же как и санкции», – заявил Володин.
Спикер Госдумы добавил, что против России введено более 35 000 санкций, однако, по его словам, добиться разрушения российской экономики с их помощью не удалось. Он считает, что инициаторы ограничений должны ответить перед гражданами своих стран за возникшие проблемы.
6 ноября комитет Госдумы по международным делам внес проект обращения. В документе депутаты назвали американские санкции недопустимым инструментом внешнеполитического давления. Они указали, что ограничения ухудшают гуманитарную ситуацию на Кубе и противоречат принципам международного права.
6 октября El Universal сообщила о прекращении поставок топлива из Мексики на Кубу из-за угрозы американских санкций. При этом эксперты допускали, что поставки могли продолжаться без отражения в официальной отчетности.
В сентябре глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья оценил ущерб от американской блокады за период с марта 2025 г. по февраль 2026 г. в $8,08 млрд. По его словам, совокупные потери страны за десятилетия достигли $178,7 млрд.