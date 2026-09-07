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Ущерб Кубы от экономической блокады США превысил $8 млрд

Татьяна Мозолевская
Spencer Everett / Unsplasssh
Spencer Everett / Unsplasssh

Ущерб Кубы от экономической блокады США за период с 1 марта 2025 г. по 28 февраля 2026 г. составил $8,08 млрд. Об этом заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья, передает «РИА Новости».

По его словам, эта сумма стала рекордной и на 7% превысила показатель годом ранее. Совокупный ущерб Кубы от американской блокады за десятилетия, по оценке министра, достиг $178,7 млрд в текущих ценах.

Паррилья отметил, что наиболее существенное воздействие на экономику страны связано с энергетическими ограничениями, которые препятствуют поставкам топлива. Кроме того, блокада затрудняет доставку на Кубу необходимых грузов, включая продукты питания, медикаменты и медицинские изделия.

В начале августа Politico писало, что в последние месяцы США увеличивают число сотрудников разведслужб на Кубе, усиливая давление на власти острова с целью добиться проведения реформ или смены действующего режима. 

В мае президент США Дональд Трамп заявил, что США «займутся» Кубой, назвав эту страну недееспособной. В начале июня он подтвердил намерение добиваться смены политического режима на Кубе после урегулирования конфликта вокруг Ирана.

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