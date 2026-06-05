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Трамп заявил о намерении добиться смены власти на Кубе

Ведомости

Вашингтон намерен добиваться смены политического режима на Кубе и займется этим после урегулирования конфликта вокруг Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, вступая перед журналистами.

Трамп отметил, что у США есть «очень хорошие планы в отношении Кубы». По его словам, кубинский режим остается «очень жестким и неприятным». «Я предпочитаю делать одно дело за другим. Мы разберемся с Исламской Республикой Иран, и как только это будет сделано, по пути обратно мы ненадолго остановимся, чтобы заняться этим. Мы хотим им помочь», – заявил американский лидер (цитата по ТАСС).

На фоне этих заявлений министерство финансов США объявило о введении новых санкций против представителей кубинского руководства. Под ограничения попали президент Кубы Мигель Диас-Канель, его супруга Лис Куэста Пераса, ее сын Мануэль Анидо Куэста, а также сын и внук бывшего главы Кубы Рауля Кастро – Алехандро Кастро Эспин и Рауль Алехандро Кастро Калис.

Кроме того, санкции введены против министерства революционных вооруженных сил Кубы, Института дружбы народов Кубы, комитетов защиты революции и еще ряда организаций.

19 мая Politico со ссылкой на источники писала, что США начали подготовку военного сценария против Кубы. По данным издания, администрация Трампа недовольна тем, что политика давления, включавшая ограничения поставок топлива на остров, не привела к экономическим и политическим изменениям. 20 мая Reuters сообщило, что США выдвинули обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. Агентство указало, что этот шаг знаменует собой новый этап усиления давления Вашингтона на коммунистические власти островного государства.

Брат Фиделя: чем прославился Рауль Кастро
Рауль Модесто Кастро Рус родился 3 июня 1931 г. в кубинской провинции Орьенте в семье владельца крупной сахарной плантации Анхеля Кастро Аргиса, который эмигрировал из Испании. Его мать, кухарка Лина Рус Гонсалес, родила отцу пятерых детей, прежде чем тот на ней женился. Первым на свет появился мальчик Фидель, а Рауль был четвертым. Всего пара воспитывала семерых детей. Родители были неграмотными, но постарались дать образование своим отпрыскам.
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Рауль Модесто Кастро Рус родился 3 июня 1931 г. в кубинской провинции Орьенте в семье владельца крупной сахарной плантации Анхеля Кастро Аргиса, который эмигрировал из Испании. Его мать, кухарка Лина Рус Гонсалес, родила отцу пятерых детей, прежде чем тот на ней женился. Первым на свет появился мальчик Фидель, а Рауль был четвертым. Всего пара воспитывала семерых детей. Родители были неграмотными, но постарались дать образование своим отпрыскам. / Zuma / TASS

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