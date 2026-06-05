Трамп заявил о намерении добиться смены власти на Кубе

Трамп отметил, что у США есть «очень хорошие планы в отношении Кубы». По его словам, кубинский режим остается «очень жестким и неприятным». «Я предпочитаю делать одно дело за другим. Мы разберемся с Исламской Республикой Иран, и как только это будет сделано, по пути обратно мы ненадолго остановимся, чтобы заняться этим. Мы хотим им помочь», – заявил американский лидер (цитата по ТАСС).