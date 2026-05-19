США приступили к подготовке военного сценария против Кубы
Южное командование американских вооруженных сил за последние несколько недель приступило к разработке планов возможных военных действий против Кубы. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
Собеседники издания рассказали, что президент США Дональд Трамп и его помощники разочарованы, что кампания давления со стороны США, включающая в себя отказ от поставок топлива на остров, не привела к согласию кубинских властей на экономические и политические реформы. Поэтому США стали серьезнее рассматривать возможность военного вмешательства.
Автор материала отмечает, что американские военные рассматривают целый ряд вариантов. Военные действия могут варьироваться от одного авиаудара до наземного вторжения с целью свержения властей.
Вашингтон резко усилил давление на Кубу на минувшей неделе. В частности, США активизировали разведывательные полеты вокруг острова, а чиновники в частных беседах говорили о возможном наращивании американских сил в регионе.
16 мая The New York Times сообщала со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в администрации Дональда Трампа, что США могут попытаться захватить 94-летнего Рауля Кастро по «венесуэльскому сценарию».
18 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия постоянно поддерживает контакт с Кубой.