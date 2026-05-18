Песков: Россия находится в постоянном контакте с Кубой
Россия постоянно поддерживает контакт с Кубой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Разумеется, мы на постоянной основе обмениваемся мнением и информацией о том, что могло бы быть сделано для облегчения того действительно огромного бремени из-за той блокады, которая устроена вокруг», – сказал Песков.
На минувшей неделе Вашингтон резко усилил давление на Кубу. В частности, США активизировали разведывательные полеты вокруг острова, а чиновники в частных беседах говорили о возможном наращивании американских сил в регионе. 16 мая The New York Times писала со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в администрации Дональда Трампа, что США могут попытаться захватить 94-летнего Рауля Кастро по «венесуэльскому сценарию».
15 мая Песков говорил, что ситуация с энергообеспечением Кубы остается сложной. Россия поддерживает контакты с руководством республики.