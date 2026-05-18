Песков: Россия находится в постоянном контакте с Кубой

На минувшей неделе Вашингтон резко усилил давление на Кубу. В частности, США активизировали разведывательные полеты вокруг острова, а чиновники в частных беседах говорили о возможном наращивании американских сил в регионе. 16 мая The New York Times писала со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в администрации Дональда Трампа, что США могут попытаться захватить 94-летнего Рауля Кастро по «венесуэльскому сценарию».