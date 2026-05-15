Политика

Песков: ситуация на Кубе действительно сложная

Ведомости

Ситуация с энергообеспечением Кубы остается сложной, Россия поддерживает контакты с руководством республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы поддерживаем контакты с кубинским руководством, нашими друзьями. Ситуация действительно сложная. Это единственное, что я могу сказать», – отметил представитель Кремля на брифинге.

Так Песков ответил на вопрос журналистов о том, обращалась ли Гавана к Москве за новой помощью и готова ли Россия направить на остров дополнительные поставки топлива.

14 мая Bloomberg сообщал со ссылкой на Кубинский электроэнергетический союз, что страна полностью исчерпала запасы дизельного топлива и мазута, необходимых для работы электростанций.

По данным агентства, энергосистема Кубы оказалась в критическом состоянии. Несмотря на использование собственной добычи топлива и солнечной энергии, страна не может обеспечить стабильное электроснабжение. На фоне масштабных отключений электричества вечером 13 мая в Гаване и пригородах начались локальные протесты. Издание отмечало, что жители часами стучали кастрюлями, а в некоторых районах разводили костры на затемненных улицах.

Топливный кризис на Кубе возник после прекращения поставок нефти на фоне энергетической блокады со стороны США. С декабря страна практически не получала топливо. Только 30 марта на Кубу прибыл российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом в 100 000 т нефти.

