Песков: ситуация на Кубе действительно сложная

По данным агентства, энергосистема Кубы оказалась в критическом состоянии. Несмотря на использование собственной добычи топлива и солнечной энергии, страна не может обеспечить стабильное электроснабжение. На фоне масштабных отключений электричества вечером 13 мая в Гаване и пригородах начались локальные протесты. Издание отмечало, что жители часами стучали кастрюлями, а в некоторых районах разводили костры на затемненных улицах.