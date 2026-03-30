Российский танкер «Анатолий Колодкин» с нефтью прибыл на Кубу
Российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом в 100 000 т нефти прибыл на Кубу, сообщили ТАСС в Министерстве транспорта РФ.
В настоящий момент судно ожидает разгрузки в порту Манас.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что не против, если какая-то страна, включая Россию, поставит нефть на Кубу, так как жителям нужны «отопление, охлаждение и все остальное, что необходимо».
Куба столкнулась с топливным кризисом из-за прекращения поставок нефти после того, как США ввели энергетическую блокаду. В результате Мексика, основной поставщик нефти на остров, прекратила экспорт.
Дефицит электроэнергии на Кубе достигает 60%. Из-за отсутствия топлива ранее были переселены в общее жилье и переведены на удаленную работу сотрудники американской дипмиссии, а работа генераторов в резиденциях сокращена до четырех часов в сутки.
17 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова оказать Кубе всю посильную помощь. По его словам, все эти вопросы в настоящее время прорабатываются с кубинскими визави.