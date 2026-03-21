WP: Куба отказала посольству США в топливе на фоне американской блокады
Гавана официально отвергла запрос американского дипломатического представительства на ввоз дизельного топлива для обеспечения работы генераторов, сообщает The Washington Post со ссылкой на дипломатические телеграммы. Кубинское правительство расценило эту просьбу как «бесстыдную» на фоне действующей топливной блокады, введенной администрацией президента США Дональда Трампа.
Отказ может вынудить посольство США приступить к эвакуации неосновного персонала уже в мае, если не раньше, уточняет WP.
Издание напомнило, что на фоне жесткого энергетического кризиса, который США усугубляют санкционным давлением, Куба уже три месяца не получает импортную нефть. В сложившейся ситуации американские дипломаты пытались добиться исключения для себя, запросив разрешение на ввоз двух контейнеров топлива. Однако когда груз прибыл в порт Мариэль, МИД Кубы уведомил посольство об отказе. В дипломатической ноте ведомство подчеркнуло, что политика Вашингтона направлена на «нанесение максимально возможного ущерба кубинской экономике, благосостоянию народа и уровню его жизни».
«Министерство расценивает как бесстыдное требование дипломатической миссии получить доступ к товару как к привилегии, в которой она отказывает кубинскому народу», – говорится в ноте министерства. Нота датирована 9 марта – днем, когда министерство получило запрос.
Дефицит электроэнергии на Кубе достигает 60%. Из-за отсутствия топлива ранее были переселены в общее жилье и переведены на удаленную работу сотрудники американской дипмиссии, а работа генераторов в резиденциях сокращена до четырех часов в сутки.
Госсекретарь Марко Рубио заявил, что экономические реформы на Кубе идут недостаточно быстро. Трамп 16 марта заявил, что для него будет «честью взять Кубу».
В ответ президент Кубы Мигель Диас-Канель подчеркнул, что страна готова к любому развитию событий, включая военное вторжение, и ответит любому внешнему агрессору «несгибаемым сопротивлением». По данным дипломатических источников, другие иностранные посольства в Гаване также столкнулись с невозможностью закупить топливо и вынуждены сокращать работу.
16 марта на Кубе произошло отключение национальной энергосистемы. Как сообщает WP, нарушен сбор мусора, стремительно растут цены, ощущается нехватка питьевой воды.
Куба столкнулась с топливным кризисом из-за прекращения поставок нефти после того, как США ввели энергетическую блокаду. В результате Мексика, основной поставщик нефти на остров, прекратила экспорт.