WP: Куба отказала посольству США в топливе на фоне американской блокады

Издание напомнило, что на фоне жесткого энергетического кризиса, который США усугубляют санкционным давлением, Куба уже три месяца не получает импортную нефть. В сложившейся ситуации американские дипломаты пытались добиться исключения для себя, запросив разрешение на ввоз двух контейнеров топлива. Однако когда груз прибыл в порт Мариэль, МИД Кубы уведомил посольство об отказе. В дипломатической ноте ведомство подчеркнуло, что политика Вашингтона направлена на «нанесение максимально возможного ущерба кубинской экономике, благосостоянию народа и уровню его жизни».