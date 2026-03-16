Куба снова погрузилась в блэкаут на фоне энергетической блокады США
На Кубе произошло отключение национальной энергосистемы, сообщила государственная компания Union Electrica.
«Произошло тотальное отключение национальной электроэнергетической системы. Начинают применяться протоколы по восстановлению», – сказано в сообщении компании в соцсети Х.
5 марта авария на теплоэлектростанции на Кубе привела к масштабным отключениям электроэнергии на большей части острова, включая столицу Гавану.
Куба столкнулась с топливным кризисом из-за прекращения поставок нефти после того, как США ввели энергетическую блокаду. В результате Мексика, основной поставщик нефти на остров, прекратила экспорт.