Большая часть Кубы осталась без электричества после аварии на ТЭЦ
Авария на теплоэлектростанции на Кубе привела к масштабным отключениям электроэнергии на большей части острова, включая столицу Гавану. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственную энергетическую компанию Union Electrica (UNE).
По данным компании, отключение произошло из-за внезапного сбоя на теплоэлектростанции Антонио Гитераса. В результате без электричества остались районы от западной провинции Пинар-дель-Рио до центрально-восточной Камагуэй. Кроме того, перебои с электроснабжением зафиксированы в восточной части провинции Лас-Тунас из-за неисправности подстанций. При этом электричество продолжает подаваться только в самых восточных провинциях страны.
По данным региональной газеты Giron, ремонт станции в Гитерасе может занять от трех до четырех дней. В министерстве энергетики Кубы отметили, что тепловая электростанция «Фельтон-1» в восточной провинции Ольгин продолжает работать.
На фоне энергетических проблем правительство страны уже ввело ограничения на ряд базовых услуг, включая вывоз мусора и транспортировку, из-за нехватки топлива. Некоторые жители начали устанавливать солнечные панели на домах и автомобилях, чтобы обеспечить себя электроэнергией на фоне резкого роста цен на топливо.
29 января американский президент Дональд Трамп подписал указ об «ответе на угрозы США, которые представляет правительство Кубы». Согласно этому документу, в отношении стран, поставляющих (напрямую или косвенно) нефть острову, будут применены торговые пошлины.
«Ведомости» писали, что гуманитарная ситуация на Кубе ухудшается: согласно местным СМИ, в стране ощущается нехватка энергоресурсов и предметов первой необходимости.