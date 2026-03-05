Большая часть Кубы осталась без электричества после аварии на ТЭЦ

По данным компании, отключение произошло из-за внезапного сбоя на теплоэлектростанции Антонио Гитераса. В результате без электричества остались районы от западной провинции Пинар-дель-Рио до центрально-восточной Камагуэй. Кроме того, перебои с электроснабжением зафиксированы в восточной части провинции Лас-Тунас из-за неисправности подстанций. При этом электричество продолжает подаваться только в самых восточных провинциях страны.