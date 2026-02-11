Сколько сможет продержаться Куба под американским натиском

Сколько сможет продержаться Куба под американским натискомДональд Трамп настроен сменить власть на острове уже в 2026 году
Гуманитарная ситуация на Кубе ухудшается: согласно местным СМИ, в стране ощущается нехватка энергоресурсов и предметов первой необходимости. Сайт официальной газеты ЦК компартии Кубы Granma в это время изобилует заметками с яркими заголовками, например – «Как блокада влияет на кубинских детей», а также сравнивает действия США с геноцидом.
Еще 29 января американский президент Дональд Трамп подписал указ об «ответе на угрозы США, которые представляет правительство Кубы». Согласно этому документу, в отношении стран, поставляющих (напрямую или косвенно) нефть острову, будут применены торговые пошлины. И эти угрозы прямо подействовали на активных энергопартнеров Кубы. Например, президент Мексики Клаудия Шейнбаум накануне, 9 февраля, подтвердила, что и ее страна приостановила свои поставки нефти на Кубу (в 2025 г. Мексика стала главным ее экспортером на Кубу, обойдя Венесуэлу). Одновременно Мехико выделил для Гаваны около 2314 т гуманитарной помощи.
5 февраля на официальном сайте ООН появилось предупреждение о возможном гуманитарном «коллапсе» на острове при сохранении американских ограничений. «Я не идеалист. Я знаю, что нас ждут трудные времена <...> но мы собираемся преодолеть их вместе, проявив творческое сопротивление, приложив усилия и талант всех кубинцев», – постарался обнадежить президент Кубы Мигель Диас-Канель. При этом посол России на Кубе Виктор Коронелли 5 февраля говорил, что пока Москва исходит из того, что практика ее поставок нефти будет продолжена (см. график).
Трамп неоднократно предрекал «падение» правительству Кубы, еще сразу после похищения американцами дружественного ей президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале 2026 г. 3 февраля Трамп заявил телеканалу Fox News о «начале разговора» США с Гаваной в надежде «заключить сделку». При этом в конце января источники газеты The Wall Street Journal сообщали о надежде Трампа найти в кубинском правительстве союзников для смены строя к концу 2026 г., «вытеснив коммунистический режим».
Последствия для туристов
От проблем с топливом страдают и авиакомпании: с 10 февраля как минимум месяц в девяти международных аэропортах острова не будет топлива Jet A-1 для самолетов. Нехватка топлива вынуждает искать альтернативные способы обеспечения своих рейсов. Авиакомпании могут доставлять топливо из аэропортов вылета, делать технические остановки в третьих странах для дозаправки или же отменять рейсы. Кроме того, как сообщил 9 февраля Telegram-канал Ассоциации туроператоров России (АТОР), некоторые отели на кубинских курортах временно приостановили работу.
По данным АТОР на 10 февраля, на Кубе находится до 4700 организованных туристов из России. Согласно сайту российского посольства на Кубе, дипломаты находятся в постоянном контакте с туроператорами и местными авиационными властями. «В целях экономии ресурсов некоторые туристы действительно были переселены из своих отелей в другие гостиницы», – говорилось в заявлении, опубликованном на сайте дипучреждения 9 февраля.
Сначала Каракас, затем Гавана
Ситуация на острове осложнилась после похищения президента Венесуэлы Мадуро, так как эта страна была одним из основных поставщиков углеводородов для Кубы. При этом в целом американское давление на Гавану начало усиливаться после возвращения в Белый дом 20 января 2025 г. Трампа. Его команда обозначила приоритетность Западного полушария для своей внешней политики, прописав эту позицию в основных доктринальных документах. В прессе этот подход окрестили «доктриной Донро» (намек на доктрину Монро – американский внешнеполитический подход с первой четверти XIX в., согласно которому Западное полушарие объявлялось зоной исключительно американских интересов).
Одним из ключевых координаторов этой политики стал госсекретарь кубинского происхождения Марко Рубио, который известен ястребиной позицией по отношению к режиму на острове.
Если говорить о нынешнем давлении на Кубу, то Трамп тем самым продолжает курс своего первого срока (2017–2021), когда он обнулил зачатки двустороннего взаимодействия между Гаваной и Вашингтоном, наработанные во второй срок президентства Барака Обамы (2009–2017). При Джо Байдене (2021–2025) полноценно вернуться к этому уровню не удалось, но политика и риторика Белого дома в отношении Острова свободы были сравнительно мягче.
Зачем Трамп давит на Кубу
США всегда пытались ограничить экономические возможности Кубы, но раньше они не старались окончательно «перекрыть кислород» и досконально отслеживать санкционный режим, говорит эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. По словам эксперта, страх потенциальных поставщиков нефти на Кубу перед американскими пошлинами усиливается отсутствием у нее финансовых возможностей обеспечить сделки по поставкам.
«Есть много дополнительных рисков, например относительно безопасности танкеров. Гавана эти риски нейтрализовать для своих партнеров не может», – подчеркнул Юшков. Другой важной проблемой для Кубы стала инфраструктура электроэнергетики, которая нуждается в серьезном обновлении.
У Трампа есть амбиция осуществить смену режима на Кубе к концу 2026 г., но это вряд ли получится, считает старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. У Гаваны пока сохраняется экономическая и политическая устойчивость, в отличие от той же Венесуэлы.
«Риторика о смене режима – инструмент психологического давления и признак того, что Трамп готовит почву для диалога с кубинскими властями», – говорит Кошкин. Пока же Трамп может ограничиться попытками посеять раскол на острове на фоне нарастающих там социально-экономических трудностей и падения популярности властей. Упор будет делаться на кубинскую молодежь как движущую силу общественных протестов. «На нынешнем этапе Трамп решил брать Кубу измором и экономической блокадой», – резюмировал Кошкин.
Куба в безвыходном положении и ей придется договариваться с США, уверен главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец. По его словам, региональные игроки не могут реально противостоять Вашингтону, а другие страны не хотят портить отношения с администрацией Трампа. Но эксперт подчеркивает, что в Вашингтоне вряд ли готовятся к наземной операции на Кубе: США хотят либо добиться подъема недовольства в обществе, с помощью которого теоретически может произойти смена режима, либо использовать это недовольство для получения от кубинского правительства уступок. В частности, подчеркнул Хейфец, американцы хотели бы получить четкие гарантии, что Куба будет следовать в фарватере внешней политики США.