Сколько сможет продержаться Куба под американским натиском

Ситуация на острове осложнилась после похищения президента Венесуэлы Мадуро, так как эта страна была одним из основных поставщиков углеводородов для Кубы. При этом в целом американское давление на Гавану начало усиливаться после возвращения в Белый дом 20 января 2025 г. Трампа. Его команда обозначила приоритетность Западного полушария для своей внешней политики, прописав эту позицию в основных доктринальных документах. В прессе этот подход окрестили «доктриной Донро» (намек на доктрину Монро – американский внешнеполитический подход с первой четверти XIX в., согласно которому Западное полушарие объявлялось зоной исключительно американских интересов).