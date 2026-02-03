Попал ли Трамп в ловушку с шатдауном

При этом к 3 февраля, когда и планировалось завершение шатдауна, палата уже возвращается к работе. «У нас было двухпартийное соглашение. Мы подготовили пакет, который профинансирует правительство целиком <...> демократы просто играют для получения политических очков», – сказал конгрессмен-республиканец Чип Рой в эфире консервативного телеканала Fox News. Что касается самих демократов, то их лидер в палате Хаким Джеффрис еще 31 января подтвердил готовность поддержать сенатскую версию пакета финансирования только в том случае, если он и его однопартийцы увидят в нем «реальный путь к серьезным изменениям в работе министерства внутренней безопасности (DHS)».