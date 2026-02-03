Попал ли Трамп в ловушку с шатдауном

Попал ли Трамп в ловушку с шатдауномПолноценное возобновление работы правительства США может затянуться
В США укрепляются сомнения в возможности быстрого возобновления полноценной работы правительства, частичное закрытие которого произошло 31 января. Тогда это было связано с физической неспособностью палаты представителей утвердить пакет бюджетных законопроектов, одобренный сенатом в тот же день. С тех пор несколько американских изданий, включая газету The Hill, сообщили о неготовности демократов из палаты представителей помогать республиканцам утверждать финансирование правительства.
При этом к 3 февраля, когда и планировалось завершение шатдауна, палата уже возвращается к работе. «У нас было двухпартийное соглашение. Мы подготовили пакет, который профинансирует правительство целиком <...> демократы просто играют для получения политических очков», – сказал конгрессмен-республиканец Чип Рой в эфире консервативного телеканала Fox News. Что касается самих демократов, то их лидер в палате Хаким Джеффрис еще 31 января подтвердил готовность поддержать сенатскую версию пакета финансирования только в том случае, если он и его однопартийцы увидят в нем «реальный путь к серьезным изменениям в работе министерства внутренней безопасности (DHS)».
У республиканцев большинство в палате представителей и формально им не нужны голоса демократов для утверждения законопроекта. Но ситуация может измениться, если кто-то среди республиканцев решит не поддерживать законопроект.
Джеффрис имеет в виду реформирование работы иммиграционной полиции ICE, подотчетной DHS. Участие службы в облавах на нелегальных иммигрантов, а также сопутствующие этим событиям потасовки и беспорядки, в результате которых есть жертвы среди американских граждан, стали причиной недовольства значительной части общества. По данным YouGov от 24 января, 46% американцев выступают за упразднение ICE, среди них 47% независимых – самая большая и важная электоральная группа.
31 января сенат утвердил пакет финансирования на $1,2 трлн, включающий пять полноценных бюджетных законопроектов и один временный конкретно для DHS, рассчитанный на две недели. Если палата утвердит этот вариант, то почти все ведомства, кроме DHS, смогут продолжить работу до начала следующего финансового года 1 октября. Но это не значит, что DHS не сможет осуществлять свою деятельность, потому что на нужды ведомства уже выделены дополнительные средства по линии «Большого прекрасного законопроекта» Трампа, одобренного летом 2025 г.
На фоне противостояния из-за финансирования правительства, а также скандалов вокруг иммиграционной политики администрации республиканцы потерпели поражение на довыборах в сенат штата Техас, который считается твердыней республиканской партии. Победивший демократ Тэйлор Рехмет не только обогнал республиканского соперника с двузначным преимуществом (14 п. п.), но сделал это в очень консервативном округе. В преддверии промежуточных выборов, которые состоятся в ноябре, это может быть негативным сигналом для республиканцев. Стоит уточнить, что исторически президентская партия почти всегда проигрывает в палате представителей на промежуточных выборах.
Трамп и республиканцы скорее уступят первыми и согласятся прописать какое-то изменение в работе ICE, чтобы избежать затяжного шатдауна, говорит заведующий отделом внутриполитических исследований ИСКРАНа Вадим Козлов. Но в целом Козлов считает маловероятным затягивание технического частичного шатдауна, так как демократы уже добились некоторых уступок, например двухнедельного продления обсуждений по финансированию DHS.
Так как большинство соцвыплат уже обеспечены нынешними пакетами финансирования, демократы вряд ли попытаются дальше давить на республиканцев, согласен научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максим Черкашин. «Политического смысла затягивать сейчас не видит ни одна из партий. Но если это все-таки произойдет, то вряд ли вызовет такой же ажиотаж, как в октябре», – подчеркнул эксперт.