Как беспорядки в Миннеаполисе могут навредить администрации Дональда Трампа

Как беспорядки в Миннеаполисе могут навредить администрации Дональда ТрампаОни ударят по его рейтингам перед промежуточными выборами
Произошедшее 24 января второе подряд убийство протестующего в Миннеаполисе сотрудниками иммиграционной и таможенной полиции (ICE) взбудоражило не просто весь штат Миннесота, но и американское общество в целом. В соцсетях, на страницах ведущих изданий и в передачах всех телеканалов – везде бурно обсуждается одна тема: протесты и действия ICE по их подавлению.
Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм подчеркнула на пресс-конференции 25 января, что протестующий «полуавтоматическим пистолетом калибра 9 мм» воспрепятствовал действиям представителей погранслужбы. «Офицеры пытались обезоружить подозреваемого, но вооруженный проявил сопротивление. Опасаясь за свою жизнь и жизни других бойцов, агент выстрелил в целях самообороны», – говорится в заявлении Ноэм в Х (экс-Twitter).
Но на находящихся в открытом доступе видеокадрах видно, что убитый 37-летний Алекс Претти направлялся к сотрудникам ICE c поднятой рукой, в другой он держал мобильный телефон, пытаясь прикрыть и поднять другого протестующего. При этом агенты все-таки нашли у него пистолет, но сами же выбросили его на землю. Последующее открытие огня на поражение они объясняют угрозой, якобы исходившей от протестующего. Предположительно, Претти имел право на ношение оружия.
Несмотря на общественное возмущение, Трамп решил не отказывать в своей поддержке ICE, а также предпринял очередную попытку обвинить в произошедшем демократов. В своей соцсети Truth Social он написал, что приказал отправиться в Миннесоту Тому Хоману – «царю границы», одному из главных кураторов иммиграционной политики администрации. В том же посте он анонсировал две проверки, направленные против демократов из Миннесоты, в том числе представителя одного из округов и члена левого крыла партии конгрессвумен Ильхан Омар. Назначение ответственным Хомана может означать недовольство Трампа тем, как ситуацию пыталась контролировать Ноэм.
Внутриполитические соперники Трампа среди демократов не собираются отвлекаться на эти вопросы. В большинстве случаев отмалчивающийся экс-президент Барак Обама (2009–2017) решил осудить действия ICE и призвал американцев поддержать «мирные протесты» в Миннеаполисе. Кроме того, лидер демократов в сенате Чак Шумер подчеркнул, что не намерен поддерживать законопроект о временном финансировании правительства, если в нем будут предусмотрены средства для министерства внутренней безопасности (курирует работу ICE). Голосование по продлению работы федерального правительства состоится 30 января. Если конгрессмены не смогут утвердить финансирование, то начнется очередной шатдаун (правительство перестанет работать).
С требованием полномасштабного расследования убийства Претти выступила также Национальная стрелковая ассоциация (NRA), которая выступает в защиту второй поправки конституции США (о праве на свободное хранение и ношение оружия) и в абсолютном большинстве случаев сотрудничает с республиканской партией – в частности, трижды поддерживала кандидатуру Трампа на президентских выборах. Они ответили в Х на слова трамповского назначенца – помощника генпрокурора Центрального округа Калифорнии Билла Эссайли. Тот заявил: «Если подходишь к правоохранителям с оружием, то велика вероятность, что закон позволяет им выстрелить в тебя». NRA возразила: «Такие заявления <...> опасные и неправильные. Публичные лица должны ждать полноценного расследования, а не обобщать и демонизировать законопослушных граждан».
Трагедия в Миннеаполисе – проблема для Трампа, отмечает руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский. Он объяснил, что, как бы юридически ни обстояли дела, избиратели эмоциональны и голосуют чувствами. Большинство американцев не поддерживают деятельность ICE. Эта проблема усиливается тем, что администрация Трампа проводит слабую разъяснительную работу и плохо реагирует на собственные ошибки. «Кроме того, со стороны Трампа нет публичных слов соболезнования, вместо этого только критика», – подчеркнул политконсультант.
Согласно последнему опросу YouGov, опубликованному 26 января, 57% американцев не поддерживают работу ICE, а 46% выступают за ее упразднение.
По словам Дубравского, Трампу пока удается выдерживать давление со стороны общества, но не известно, сможет ли он делать это с приближением промежуточных выборов, которые состоятся в ноябре 2026 г. «Согласно опросам Gallup, независимый избиратель плавно меняет свои взгляды в сторону демпартии. Основная причина – экономическая политика Трампа, но и ситуация в Миннеаполисе тоже стала частью этого тренда. Американцам гораздо важнее, что происходит у них здесь, на земле, чем в Гренландии или Венесуэле», – сказал эксперт.
Реформы иммиграционной системы на фоне этих событий ожидать не стоит, говорит научный сотрудник ИСКРАНа Марина Черных. По мнению эксперта, на нынешнем этапе администрация продолжит придерживаться своей нынешней позиции. Демократы, в свою очередь, уже делают иммиграционные рейды администрации одним из основных пунктов критики на предстоящих выборах.