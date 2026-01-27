Как беспорядки в Миннеаполисе могут навредить администрации Дональда Трампа

Несмотря на общественное возмущение, Трамп решил не отказывать в своей поддержке ICE, а также предпринял очередную попытку обвинить в произошедшем демократов. В своей соцсети Truth Social он написал, что приказал отправиться в Миннесоту Тому Хоману – «царю границы», одному из главных кураторов иммиграционной политики администрации. В том же посте он анонсировал две проверки, направленные против демократов из Миннесоты, в том числе представителя одного из округов и члена левого крыла партии конгрессвумен Ильхан Омар. Назначение ответственным Хомана может означать недовольство Трампа тем, как ситуацию пыталась контролировать Ноэм.