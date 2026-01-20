Чего достиг Дональд Трамп за год президентства и каковы его планы на 2026-й

В первый срок он тестировал многолетние традиции американской внешней политики, пытался их обновить или изменить. Во второй срок он резко подгоняет часть из них под себя, а то, что считает ненужным, пускает в утиль. Мнение противников и союзников его не интересует. На протяжении почти 30 лет до Трампа США – и при республиканцах, и при демократах – занимались подгонкой всего мира под свои стандарты. Отсюда расширение активности Агентства США по международному развитию (USAID), полномасштабные военные операции с последующими попытками госстроительства за рубежом, использование санкций в попытке принудить международных игроков следовать американским правилам – и все это под лозунгами ценностного подхода. Иначе говоря, американцы пытались смоделировать мир таким образом, чтобы им было в нем комфортно. В стремлении достичь этой цели они пытались изолировать группу стран, не поддающихся моделированию, а остальных сделать на себя похожими. Удавалось все это с переменным успехом.