Канада и Китай снизят часть пошлин друг другу на фоне тарифного давления Трампа

Китай даже после достижения торгового соглашения с США остается страной с высоким импортным тарифом на американском рынке, замечает Беленькая. По итогам 2025 г. экспорт Китая в США упал на 20%, импорт Китая из США – на 14,6%. При этом Китай и Канада во времена премьерства Джастина Трюдо принимали протекционистские меры в 2024–2025 гг. Оттава вслед за администрацией Джо Байдена – на электромобили до 100%, а Пекин – на рапс и масло из него, напоминает Беленькая. Нынешняя договоренность по электромобилям близка к объему их импорта в 2023 г. – 41 600, указывает экономист. Это немного, но выглядит демонстративно на фоне их избытка производства и экспорта из КНР, с которым боролся пошлинами ЕС. Интересны перспективы по агротоварам и энергетике, отмечает Беленькая.