Канада и Китай снизят часть пошлин друг другу на фоне тарифного давления Трампа

Канада и Китай снизят часть пошлин друг другу на фоне тарифного давления ТрампаКанадский премьер впервые с 2017 года поехал в КНР, где обменял омаров на электрокары
Премьер-министр Канады Марк Карни в рамках первого с 2017 г. визита главы канадского государства в Китай договорился с председателем КНР Си Цзиньпинем взаимно снизить или отменить часть пошлин. Пекин – на продовольствие, Оттава – на электромобили, сообщает 16 января пресс-служба канадского правительства. И соседняя с США Канада, и Китай за 2025 г. оказались под давлением «тарифных войн» американского президента Дональда Трампа.
Кроме Си Карни встретился в Пекине с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. После встречи премьер Канады и Си изложили «основы нового стратегического партнерства Канады и Китая», одно из которых – соглашение о сотрудничестве в области энергетики, «чистых технологий» солнечной и ветряной энергетики и конкурентоспособности в области изменения климата (Трамп его отрицает). Карни при этом подчеркнул, что Канада и Китай – «энергетические сверхдержавы», а на встрече выразил надежду на ускорение китайских инвестиций в канадскую экономику в сектор возобновляемой энергии.
Ключевым практическим итогом визита в Карни в Пекин стал демонстративный анонс обоюдного снижения тарифов. Тем показательней, что в рамках торговых войн администрации президента США Трампа в 2025 г. американские пошлины против Канады повышались в том числе под предлогом контарбанды наркотика фентанила (как и для Китая) и достигли 35% (кроме товаров из соглашения о свободной торговле США с Мексикой и Канадой, USMCA). Последнее повышение тарифов в конце октября на 10% произошло из-за обидевшей Трампа рекламы в Канаде с цитатой президента США Рональда Рейгана о неэффективности пошлин. Общая тарифная ставка США для Китая по итогам «торгового перемирия» в октябре оказалась на уровне 20% (на пике конфликта в апреле 2025 г. достигала 145%), а в обратном направлении – 10%.
В итоге Канада, по словам Карни, разрешит поставку 49 000 китайских электромобилей (3% канадского импорта) с тарифной ставкой наибольшего благоприятствования 6,1% (действующая ставка – 100%). Соглашение подразумевает инвестиции в совместное производство китайских электромобилей в Канаде. Примечательно, что Евросоюз вступил в «малую торговую войну» со своим основным торговым партнером, КНР, именно повысив пошлины на его электромобили до 35,3% в 2024 г. на пять лет.
В свою очередь Китай, который, по словам самого Карни, «остается вторым нашим продовольственным рынком», 1 марта 2026 г. снизит тарифы на семена рапса до совокупной ставки с 85 до 15%. Кроме того, Оттава ожидает, что канадская мука из рапса, омары, крабы и горох не будут облагаться антидискриминационными китайскими тарифами также с 1 марта и минимум до конца текущего года. В целом, подчеркнул Карни, Канада поставила цель увеличить экспорт в Китай на 50% к 2030 г.
Не обошлось даже без квазиполитических заявлений со стороны союзника США по НАТО: «Канада и Китай являются решительными сторонниками многосторонности. В качестве ключевого элемента этого партнерства мы будем углублять наше взаимодействие в области совершенствования глобального управления».
По данным канадских властей, Китай второй после соседних США торговый партнер Канады среди отдельных стран. В 2024 г. торговля их составила $118,9 млрд со значительным перевесом в пользу КНР. Экспорт канадских товаров в Китай составил $30 млрд, а импорт – $88,9 млрд. В свою очередь, в 2024 г. США закупили у Канады товары и услуги на $475 млрд, а экспортировали около $440 млрд.
Канада не первая западная страна, демонстративно пытающаяся на фоне тарифных войн Трампа улучшить торговлю с КНР. В июле 2025 г. австралийский премьер Энтони Альбанезе договорился в Пекине расширить поставки агропродукции и угля своей страны на китайский рынок – главный для внешней торговли Канберры. При этом еще несколько лет назад Китай и Австралия вели собственную «торговую войну».
Одно из важных последствий протекционистской политики США при Трампе – стимулирование попыток налаживания экономического сотрудничества между странами в различных регионах мира, в том числе исторических союзников и соперников США в обход Вашингтона, согласна руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Она напоминает, что Канада и Мексика – исторически наиболее связанные с США экономики, а по итогам 2024 г. на США приходилось 77% канадского экспорта, в то время как на КНР – лишь 3,9%. Но их отношения испортились при Трампе из-за тарифной войны и публичных предложений стать новым штатом. В 2026 г. также предстоит пересмотр USMCA, давление США на Мексику и Канаду может усилиться.
Китай даже после достижения торгового соглашения с США остается страной с высоким импортным тарифом на американском рынке, замечает Беленькая. По итогам 2025 г. экспорт Китая в США упал на 20%, импорт Китая из США – на 14,6%. При этом Китай и Канада во времена премьерства Джастина Трюдо принимали протекционистские меры в 2024–2025 гг. Оттава вслед за администрацией Джо Байдена – на электромобили до 100%, а Пекин – на рапс и масло из него, напоминает Беленькая. Нынешняя договоренность по электромобилям близка к объему их импорта в 2023 г. – 41 600, указывает экономист. Это немного, но выглядит демонстративно на фоне их избытка производства и экспорта из КНР, с которым боролся пошлинами ЕС. Интересны перспективы по агротоварам и энергетике, отмечает Беленькая.
Канада посылает политический сигнал, «укол» для администрации Трампа торговыми договоренностями с Китаем, уверен старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Так Оттава, многолетний американский военно-политический союзник, говорит Вашингтону о готовности к поискам альтернатив как минимум на внешнеторговом треке, если давление не смягчится или не прекратится, полагает Кошкин.