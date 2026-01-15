Китай закончил год торговых войн с Вашингтоном рекордным профицитом в $1,2 трлн

Китай закончил год торговых войн с Вашингтоном рекордным профицитом в $1,2 трлнНо его торговля с США и Россией при этом сократилась
Китай в 2025 г. достиг крупнейшего в мировой истории профицита в торговле с другими странами – $1,2 трлн, что на 20% больше показателя предыдущего года. Это следует из опубликованных 14 января данных главного таможенного управления (ГТУ) КНР, которое в целом зафиксировало рост торговли страны на 3,2% к 2024 г.
Китайский экспорт, несмотря на объявленную Пекину вернувшимся к власти президентом США Дональдом Трампом торговую войну, за 2025 г. вырос на 5,5% год к году ($3,77 трлн), а импорт остался на уровне 2024 г. ($2,58 трлн). Однако наряду с «точками роста» есть и яркие «точки падения» внешней торговли: США, главный оппонент в торговых войнах, и Россия, для которой Китай – главный торговый партнер.
Замена США Азией и Европой
Замглавы ГТУ Ван Цзюнь отметил, что Китай в 2025 г. побил собственный рекорд внешней торговли. Данные в юанях, на которые делают акцент в китайских СМИ, производят немного другое впечатление: внешняя торговля КНР в национальной валюте выросла до рекордных 45,47 трлн юаней (+3,8% г/г). Экспорт вырос до 26,99 трлн юаней (+6,1% г/г), а импорт – до 18,5 трлн юаней (+0,5% г/г).
Ван заверил, что возможности увеличения импорта в Китай огромны, попеняв на то, что «некоторые страны политизируют торговые вопросы, ограничивая экспорт высокотехнологичной продукции». По словам чиновника, «внешняя среда для развития торговли» в 2026 г. будет оставаться сложной из-за замедляющегося глобального экономического роста и фрагментации по политическим основаниям, но Китай сохранит прочные позиции из-за диверсификации своих связей.
Росту поставок китайских товаров не помешала вынужденная частичная переориентация – скорее наоборот. Если в США поставки на фоне высоких пошлин за год сократились на 19,5%, то в Африку – выросли на 26,5%, в страны АСЕАН (ассоциация стран Юго-Восточной Азии – главный торговый партнер КНР) – на 14%, в страны Латинской Америки – на 5,9%. Ведущий эксперт ЦМАКПа Андрей Гнидченко уточняет, что основные партнеры в Африке – Нигерия и Либерия, а значительную роль играет экспорт через Гонконг. Торговля Китая со странами «Пояса и пути» в юанях превысила половину общего показателя.
Китай взял курс на реконфигурацию структуры торговли с геополитически далеких партеров (США) на близких в этом смысле, говорит главный научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Яна Лексютина. Более четверти прироста дали поставки в АСЕАН, еще половину – в ЕС, отмечает Гнидченко. Вклад в рост китайского экспорта внесли высокотехнологичные товары. Экспорт электромобилей и солнечных панелей вырос на 20%. Спад произошел по номенклатуре игрушек, обуви и одежды.
Товарооборот КНР и США в 2025 г. на фоне торговой войны Трампа 2.0 ожидаемо просел до $559,74 млрд (-18,7%). Китайский экспорт в США составил $420 млрд, поставки в обратном направлении упали на 14,6% ($139,69 млрд). Торговый конфликт США и КНР поставлен на паузу с конца октября 2025 г. – после «перемирия» между Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Общая тарифная ставка США для Китая оказалась на уровне 20% (на пике конфликта в апреле 2025 г. достигала 145%), а в обратном направлении – 10%.
С ЕС в 2025 г. Китай стал торговать больше, несмотря на политические разногласия и «малую торговую войну» из-за пошлин на электромобили КНР. Их товарооборот вырос на 5,4% и составил $828,11 млрд. Заметно выросли поставки китайских товаров – на 8,4% до $560 млрд. А вот импорт европейских товаров в КНР чуть сократился – на 0,4% ($268,16 млрд). Еще больше вырос торговый дисбаланс (+18%, $292 млрд), чем обеспокоена Еврокомиссия. Среди стран ЕС в лидерах по торговле с Китаем Германия, Нидерланды (спровоцировали осенью конфликт временной национализацией китайского чипмейкера Nexperia) и Франция, отмечает Гнидченко.
Откуда рекордный спад с Россией
Стоимостный объем китайско-российской торговли в 2025 г. упал впервые с пандемийного 2020 года – на 6,9% ($228 млрд). Показатели улучшились лишь в IV квартале. По итогам первых трех – падение на 9%. Поставки китайских товаров в Россию упали на 10,4% ($103,3 млрд) – сильнее, чем в обратном направлении (-3,9%, $124,8 млрд).
В большей мере повлияло падение объема импорта российских энергоносителей в денежном выражении из-за снижения цен на нефть, отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Падение вызвали и вторичные санкции, сложности расчетов, ограниченные пропускные мощности КПП с российской стороны, полагает Лексютина.
Улучшение динамики в конце года Беленькая объясняет замедлением спада поставок в Китай минерального сырья, ключевой статьи российского экспорта. В декабре импорт КНР нефти составил 55,97 млн т (+17% г/г), угля – 58,59 млн т (+12% г/г), железной руды – 119,65 млн т (+8,2% к ноябрю – рекорд за 2025 г.). Рост произошел из-за необходимости получения экспортной лицензии для поставок с 2026 г., говорит экономист.
Основным фактором падения поставок из Китая в Россию в 2025 г. было сокращение экспорта автомобилей (по данным китайской ассоциации производителей легковых автомобилей, за 11 месяцев 2025 г. он снизился на 56% до 513 000 шт). Это следствие насыщения спроса в 2023–2024 гг., высоких ставок по автокредитам в России и повышения утильсбора в конце 2025 г., отмечает Беленькая. Она замечает, что в декабре 2025 г. импорт в Россию из Китая увеличился на 2,2%, прервав восьмимесячный период снижения, а в обратном направлении товаропоток взлетел на 17,1%.
Что дальше
В декабре 2025 г. экспорт Китая в долларовом выражении вырос на 6,6% по сравнению с 2024 г., что лучше всех прогнозов экономистов Bloomberg и выше показателей ноября (+5,9%). Агентство назвало декабрьские данные «подвигом» с учетом высокой базы – в 2024 г. переизбрание Трампа вызвало панику и рост заказов. Импорт в Китай в декабре 2025 г. вырос на 5,7% г/г (в ноябре +1,9%).
Общая внешняя торговля Китая демонстрирует адаптацию к году торговых войн с США, констатирует Беленькая. По ее словам, важной тенденцией стало дальнейшее сокращение торговли с американцами, ее китайские экспортеры смогли заместить ростом экспорта в страны АСЕАН, Африку и ЕС. «При этом поставки из Китая туда могут маскировать реэкспорт в США», – говорит Беленькая.
Тема торгового профицита КНР – одна из главных на переговорах ее представителей с контрагентами. На Западе считают его маркером «недобросовестной конкуренции» (субсидирования правительством ряда отраслей) и «избыточных мощностей» КНР. Одновременно с ГТУ дополнительные аргументы сторонникам такого взгляда дала ассоциация автомобилестроительной промышленности КНР. В 2025 г. объем производства автомобилей в Китае достиг 34,531 млн шт. (+10,4% г/г), продажи выросли на 9,4% (34,4 млн). Производство автомобилей на новых источниках энергии превысило 16,6 млн шт. (+30%).
Сохраняющиеся внутри Китая структурные проблемы оставляют страну в сильной зависимости от внешних рынков. Экспорт и дальше будет оставаться важным драйвером роста китайской экономики и «частично компенсирует сравнительно слабый внутренний спрос», считают экономисты британского Barclays Plc. В 2026 г. в КНР начинается 15-я пятилетка, планы на которую озвучит в марте ежегодная сессия ВСНП (квазипарламент).
Сохранение высокой роли внешней торговли означает, что власти Китая сталкиваются с проблемами при переходе на новую модель роста через внутренний рынок, говорит Лексютина. Им оказалось сложно раскачать потребление внутри страны, замечает она: «Поэтому Китай снимает визовые ограничения с десятками стран и привлекает иностранных туристов, чтобы они потребляли товары и услуги».