Китай закончил год торговых войн с Вашингтоном рекордным профицитом в $1,2 трлн

Основным фактором падения поставок из Китая в Россию в 2025 г. было сокращение экспорта автомобилей (по данным китайской ассоциации производителей легковых автомобилей, за 11 месяцев 2025 г. он снизился на 56% до 513 000 шт). Это следствие насыщения спроса в 2023–2024 гг., высоких ставок по автокредитам в России и повышения утильсбора в конце 2025 г., отмечает Беленькая. Она замечает, что в декабре 2025 г. импорт в Россию из Китая увеличился на 2,2%, прервав восьмимесячный период снижения, а в обратном направлении товаропоток взлетел на 17,1%.