Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп заявил, что из-за отказа в Нобелевской премии больше не думает о мире

Ведомости

Американский президент Дональд Трамп заявил, что после того как ему отказались присуждать Нобелевскую премию, он больше не будет думать о мире, а отдаст предпочтение тому, что будет «хорошо и правильно для США». Об этом он заявил в письме, адресованному премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере. Текст документа опубликовал корреспондент PBS News Ник Шифрин в соцсети X.

«Учитывая, что ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за то, что я остановил восемь войн и даже больше, я больше не чувствую себя обязанным думать исключительно о мире», – написал Трамп.

Вручение Нобелевской премии мира 2025 г. состоялось 10 декабря в ратуше Осло. Лауреатом премии стала лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо.

В январе Мачадо заявила о готовности передать награду Трампу, разделив ее. Нобелевский центр мира при этом отметил, что лауреат премии мира может отдать свою медаль другому человеку. «Медаль может сменить владельца, но титул лауреата Нобелевской премии мира – нет», – было указано в публикации.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её