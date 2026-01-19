Трамп заявил, что из-за отказа в Нобелевской премии больше не думает о мире

Американский президент Дональд Трамп заявил, что после того как ему отказались присуждать Нобелевскую премию, он больше не будет думать о мире, а отдаст предпочтение тому, что будет «хорошо и правильно для США». Об этом он заявил в письме, адресованному премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере. Текст документа опубликовал корреспондент PBS News Ник Шифрин в соцсети X.