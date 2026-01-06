Мачадо выразила готовность разделить с Трампом свою Нобелевскую премию мира
Венесуэльский оппозиционер Мария Корина Мачадо, которая получила Нобелевскую премию мира, готова передать награду президенту США Дональду Трампу, разделить ее. Об этом она заявила в интервью телеканалу Fox News.
«Я бы с радостью поделилась этой наградой с ним. Это чрезвычайно важный и исторический шаг к демократическим преобразованиям в Венесуэле», – сказала она.
5 января The Washington Post со ссылкой на два источника, близкие к Белому дому, сообщала, что Трамп не стал поддерживать выдвижение Мачадо на пост президента Венесуэлы из-за ее решения принять Нобелевскую премию мира. Собеседники издания подчеркнули, что она получила награду в то время, как американский лидер открыто мечтал о премии.
3 января Трамп говорил, что Мачадо вряд ли станет следующим президентом Венесуэлы. Соединенные Штаты в тот день атаковали Венесуэлу. Президент страны Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. В частности, их обвинили в участии в преступной схеме, направленной на финансирование терроризма через наркоторговлю.