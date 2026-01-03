Главные заявления Трампа об операции в Венесуэле

Главные заявления Трампа об операции в ВенесуэлеБыли захвачены Мадуро и его супруга, их будут судить в США
Рано утром 3 января США атаковали территорию Венесуэлы. Под прикрытием авиаударов спецназ захватил и вывез из страны главу государства Николаса Мадуро, а также его супругу Силию Флорес.
Генеральный прокурор США Памела Бонди сообщила, что венесуэльского лидера и Флорес будут судить в США, обвинения им предъявлены в том числе в сговоре с целью наркотерроризма. Им грозит длительный тюремный срок, вплоть до пожизненного.
Позже Трамп провел пресс-конференцию по вопросам, связанным с военной операцией США в Венесуэле. «Ведомости» собрали главные заявления американского лидера на эту тему.
Как проходила операция
Целью операции в Венесуэле был захват Мадуро. Трамп заявил, что американские военные «применили силу против крепости в центре Каракаса, чтобы привлечь к правосудию» венесуэльского лидера.
Американские военные могли убить Мадуро во время ночной операции, если бы это потребовалось. Трамп отметил, что военные «быстро преодолели сопротивление», подчеркнув также, что «сопротивление было значительным». «Люди интересовались, застали ли мы их врасплох? Отчасти да, но они чего-то ждали. Сопротивление было большим. Было много перестрелок», – сказал он.
В ходе операции США осуществили диверсию с отключением Каракаса от электроснабжения. В связи с этим в ходе атаки вооруженные силы Венесуэлы остались «беззащитными».
Что будет дальше
Администрация США берет на себя управление Венесуэлой на переходный период. «Мы собираемся управлять страной вместе с группой и позаботимся о том, чтобы это управление было надлежащим. Мы будем управлять страной до тех пор, пока не сможем осуществить надлежащим образом безопасную и разумную передачу полномочий», – сказал Трамп.
По его словам, Вашингтон стремится не допустить возникновения ситуации, при которой «кто-то еще вмешается» в ситуацию.
Американские силы будут находиться в Венесуэле столько времени, сколько потребуется для «надлежащего перехода» к новой власти в стране.
США не опасаются перспективы размещения своих войск в Венесуэле, если того потребует ситуация.
Американские военные останутся на своих позициях в Карибском бассейне, пока все требования США не будут удовлетворены.
Одностороннее эмбарго США на экспорт нефти из Венесуэлы останется в силе.
Американские компании намерены вложить миллиарды долларов в развитие нефтяной отрасли Венесуэлы, чтобы восстановить ее.
Вашингтон намерен добиться от Каракаса компенсции для американских нефтяных компаний.
США готовы сделать жителей Венесуэлы богатыми и независимыми, а также обеспечить их безопасность.
Мадуро и его супругу передадут американскому суду. По словам Трампа, они «встретятся с американским правосудием во всей его мощи и предстанут перед судом на американской земле».
В ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марком Рубио вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что Каракас готов к сотрудничеству с Вашингтоном.
Следующим главой Венесуэлы вряд ли станет лидер оппозиции страны Мария Корина Мачадо.
Другие заявления Трампа в ходе пресс-конференции
Венесуэла в одностороннем порядке забрала нефть у США и продавала ее. Американский лидер также заявил, что «нефтяная индустрия Венесуэлы была выстроена за счет таланта, упорства и навыков» американцев.
Каракас размещал на своей территории иностранные силы и покупал за рубежом наступательные системы вооружений, которые угрожали американским интересам в регионе.
Из-за ситуации в Каракасе в отношениях Москвы и Вашингтона не возникли трудности. При этом Трамп не обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным операцию в Венесуэле.