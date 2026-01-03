Главные заявления Трампа об операции в Венесуэле

Американские военные могли убить Мадуро во время ночной операции, если бы это потребовалось. Трамп отметил, что военные «быстро преодолели сопротивление», подчеркнув также, что «сопротивление было значительным». «Люди интересовались, застали ли мы их врасплох? Отчасти да, но они чего-то ждали. Сопротивление было большим. Было много перестрелок», – сказал он.