Главная / Политика /

Трамп: Мадуро захвачен и вывезен из Венесуэлы

США провели успешную военную операцию в Каракасе, заявил американский президент
Ведомости

Вашингтон в ходе ударов по Венесуэле захватил и вывез из страны ее лидера Николаса Мадуро, а также его жену Силию Флорес. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Кроме того, американский лидер подтвердил, что США провели крупномасштабный удар по Венесуэле и ее президенту. По словам Трампа, операция была проведена совместно с правоохранительными органами США.

Трамп также анонсировал пресс-конференцию, которая состоится в 11:00 по местному времени (19:00 мск) в Мар-а-Лаго. Ожидается, что он расскажет подробности произошедшего.

Венесуэла обвинила США в ударах по столице. Главное

Политика / Международные новости

В ночь на 3 января в Каракасе и других частях страны произошли взрывы. Это произошло после того, как Трамп ранее пригрозил наземными ударами по Венесуэле. Удары последовали за кампанией американских атак по судам, которые США считают причастными к наркоторговле в Карибском море.

The New York Times писала, что после удара США по Венесуэле местонахождение Мадуро неизвестно. «Мы не знаем, где сейчас находится Мадуро. Но, по словам двух человек, которые с ним общались, по крайней мере, некоторые люди из его ближайшего окружения, по-видимому, находятся в безопасности», – говорилось в публикации.

