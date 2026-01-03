Венесуэла обвинила США в ударах по столице. Главное

Венесуэла обвинила США в ударах по столице. ГлавноеМадуро ввел чрезвычайное положение, страна заявила о праве на самооборону
МИД Венесуэлы 3 января заявил о нападении США на столицу республики, целью которого является захват ресурсов и смена режима. Президент страны Николас Мадуро на фоне ударов ввел чрезвычайное положение и отдал приказ о развертывании командования обороны. Вашингтон в ходе ударов захватил и вывез из страны Мадуро, а также его жену Силию Флорес, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. «Ведомости» собрали главное об этой атаке.
Цель – захват ресурсов
О взрывах в Каракасе в ночь на 3 января до официальных подтверждений сообщили СМИ. По данным AP, в городе были слышны как минимум семь взрывов, в столице Венесуэлы также заметили низколетящие самолеты. Южная часть Каракаса, расположенная недалеко от крупной военной базы, осталась без электричества, пишет Reuters. Столица Венесуэлы подверглась ракетной атаке, заявил также президент Колумбии Густаво Петро.
Атаку подтвердил глава венесуэльского МИДа Иван Хиль, обвинив в ней правительство США. Агрессию там назвали вопиющим нарушением Устава ООН, «особенно статей 1 и 2, которые закрепляют уважение суверенитета, юридическое равенство государств и запрет на применение силы». По мнению Венесуэлы, целью нападения являются захват стратегических ресурсов Венесуэлы – нефти и полезных ископаемых – и попытка «насильственно сломить политическую независимость страны», считают в республике.
На фоне атаки президент Мадуро распорядился ввести чрезвычайное положение в стране и объявил о немедленном переходе к вооруженной борьбе. Вся страна «должна мобилизоваться для разгрома этой империалистической агрессии», говорится в заявлении.
По информации NBC News, после взрывов в столице члены президентской гвардии и солдаты охраняют территорию вокруг президентского дворца.
Реакция США
Президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ударов по территории Венесуэлы, включая военные объекты, сообщили CBS News американские официальные лица. Телеканал напоминает, что Трамп неоднократно предупреждал, что США может скоро атаковать «обвиняемых в торговле наркотиками, которые пересекают Латинскую Америку по суше».
В Белом доме сначала отказались комментировать сообщения о взрывах в Каракасе, сообщала газета New York Times (NYT). Позднее Fox News со ссылкой на источники написал, что Белый дом подтвердил удары по Венесуэле. По их словам, там сообщили, что США наносят удары «в рамках военной операции».
Американский лидер подтвердил, что США провели крупномасштабный удар по Венесуэле и ее президенту. По словам Трампа, операция была проведена совместно с правоохранительными органами США. Он также анонсировал пресс-конференцию, которая состоится в 11:00 по местному времени (19:00 мск) в Мар-а-Лаго.
Международный ответ
МИД России в ближайшее время выступит с заявлением из-за агрессии США против Венесуэлы, сообщила ТАСС официальный представитель дипведомства Мария Захаров.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил в социальных сетях, что его страна осуждает «преступное нападение со стороны США», на Венесуэлу и призвал международное сообщество осудить «государственный терроризм против храброго венесуэльского народа и против нашей Америки».
Что было раньше
17 декабря Трамп заявил, что поручил блокировать все подсанкционные танкеры, следующие в Венесуэлу и из нее. Он объявил венесуэльские власти «иностранной террористической организацией». Глава Белого дома утверждал, что страна окружена крупнейшей в истории Южной Америки военной армадой, численность которой будет расти, а давление на Каракас продолжится до возврата США нефти, земли и других активов, которые он назвал украденными. США уже задержали несколько танкеров с нефтью в регионе.
Затем ЦРУ ударило беспилотником по портовому терминалу на побережье Венесуэлы, что стало первой известной атакой США по цели на территории этой страны. По данным источников CNN, удар был нанесен по удаленному причалу, который, по мнению американских властей, использовался бандой Tren de Aragua для хранения и перегрузки наркотиков.