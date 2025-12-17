Трамп объявил власти Венесуэлы иностранной террористической организацией

Трамп объявил власти Венесуэлы иностранной террористической организациейАмериканский лидер ввел полную нефтяную блокаду страны
Президент США Дональд Трамп объявил действующие власти Венесуэлы иностранной террористической организацией. Он также отдал приказ о введении полной и окончательной морской блокады против всех санкционных нефтяных танкеров, связанных с этой страной. Об этом он заявил в соцсети Truth Social.
Трамп заявил, что Венесуэла окружена крупнейшей в истории Южной Америки военной армадой, которая будет только расти. По его словам, это давление будет продолжаться до тех пор, пока власти страны не вернут Соединенным Штатам всю нефть, землю и другие активы, которые были «украдены».
Президент США обвинил «нелегитимный режим» Николаса Мадуро в использовании доходов от нефти для финансирования наркотерроризма, торговли людьми и убийств. Параллельно, как заявил Трамп, ускоренными темпами осуществляется возврат в Венесуэлу нелегальных мигрантов, которых, по его версии, впустила в США «слабая и некомпетентная» администрация предыдущего президента Джо Байдена.
«Америка не позволит преступникам, террористам или другим странам грабить, угрожать или вредить нашей нации и, точно так же, не позволит враждебному режиму забирать нашу нефть, землю или любые другие активы, все они должны быть немедленно возвращены Соединенным Штатам», – подытожил Трамп.
9 декабря CNN информировал, что американские власти ведут подготовку к сценарию, при котором Мадуро покинет свой пост. По данным нескольких высокопоставленных источников, планирование шло в строгой секретности в Белом доме и включало различные сценарии заполнения вакуума власти и стабилизации страны. В числе возможных вариантов рассматривались меры поддержки Венесуэлы после смены власти, а также шаги, которые США могут предпринять в случае военных ударов по целям на территории республики.
Американо-венесуэльские отношения обострились в конце августа, когда Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. Для операции Вашингтон перебросил в регион дополнительные силы: в состав группировки включены восемь военных кораблей, атомная подлодка и авианосец «Джеральд Форд». Общая численность американских военнослужащих в Карибском море достигла 16 000 человек.