Трамп объявил власти Венесуэлы иностранной террористической организацией

Трамп заявил, что Венесуэла окружена крупнейшей в истории Южной Америки военной армадой, которая будет только расти. По его словам, это давление будет продолжаться до тех пор, пока власти страны не вернут Соединенным Штатам всю нефть, землю и другие активы, которые были «украдены».