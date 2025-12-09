США разрабатывают планы на случай ухода Мадуро с поста президента Венесуэлы
Власти США готовятся к сценарию, при котором президент Венесуэлы Николас Мадуро покинет свой пост, сообщает CNN со ссылкой на источники. По данным телеканала, администрация Дональда Трампа разрабатывает детальные «планы на следующий день» – варианты действий Вашингтона в случае ухода венесуэльского лидера как в результате переговоров, так и при его отстранении силовым путем.
По сведениям нескольких высокопоставленных источников, планирование ведется в строгой секретности в Белом доме и включает различные сценарии заполнения вакуума власти и стабилизации страны. Среди возможных вариантов рассматриваются меры поддержки Венесуэлы после смены власти, а также шаги, которые США могут предпринять в случае военных ударов по целям на территории республики.
При этом внутренние документы, по данным CNN, свидетельствуют о том, что Трамп рассматривает возможность принудительного ухода Мадуро. При этом сам президент США не принял окончательного решения, а в администрации сохраняются разногласия относительно масштабов возможного вмешательства.
CNN также напоминает, что Трамп недавно разговаривал с Мадуро по телефону перед введением Вашингтоном санкций против него и его окружения. Источники утверждают, что американский лидер фактически выставил венесуэльскому президенту ультиматум, заявив, что тому лучше покинуть страну.
При этом 8 декабря The Washington Post писала, что Мадуро, несмотря на усиливающееся давление со стороны США, не намерен покидать страну и рассчитывает переждать угрозы американского лидера Дональда Трампа.