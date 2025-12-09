США разрабатывают планы на случай ухода Мадуро с поста президента Венесуэлы

CNN также напоминает, что Трамп недавно разговаривал с Мадуро по телефону перед введением Вашингтоном санкций против него и его окружения. Источники утверждают, что американский лидер фактически выставил венесуэльскому президенту ультиматум, заявив, что тому лучше покинуть страну.