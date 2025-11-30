WSJ: Трамп угрожал Мадуро применением силы
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро на прошлой неделе выдвинул ультиматум об уходе с поста. По информации The Wall Street Journal, американский лидер пригрозил применением военной силы в случае отказа добровольно сложить полномочия.
29 ноября американский президент уже предпринимал шаги по изоляции Венесуэлы. Трамп призвал международные авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым для полетов.
Правительство Венесуэлы потребовало от США уважать ее воздушное пространство и обратилось в ООН и Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с призывом осудить заявление Вашингтона. Каракас назвал слова американского лидера попыткой «экстерриториального применения нелегитимной юрисдикции США», а также угрозой суверенитету и территориальной целостности страны.