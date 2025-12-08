WP: Мадуро намерен пересидеть Трампа

Президент Боливарианской республики опасается удара США по ключевой инфраструктуре или возможного покушения, что побудило его усилить меры безопасности и сократить количество публичных выступлений, говорится в публикации. При этом его окружение, по данным источников, не демонстрирует признаков раскола.