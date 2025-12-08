WP: Мадуро намерен пересидеть Трампа
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, несмотря на усиливающееся давление со стороны США, не намерен покидать страну и рассчитывает переждать угрозы американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет The Washington Post.
Как отмечают источники, близкие к венесуэльскому руководству, Мадуро чувствует давление от увеличившегося американского военного присутствия в Карибском бассейне.
Президент Боливарианской республики опасается удара США по ключевой инфраструктуре или возможного покушения, что побудило его усилить меры безопасности и сократить количество публичных выступлений, говорится в публикации. При этом его окружение, по данным источников, не демонстрирует признаков раскола.
На фоне растущего риска эскалации имеющие контакты с обеими сторонами посредники продолжают искать возможные пути выхода из тупика. Согласно внутренним документам, администрация Трампа изучает варианты развития ситуации в случае ухода Мадуро, включая планы оппозиции по формированию переходной власти. При этом американские чиновники обеспокоены возможной реакцией венесуэльских военных.
Во время недавнего телефонного разговора Трамп дал понять, что хочет отставки Мадуро. Глава США пригрозил применением военной силы, если его оппонент откажется добровольно сложить полномочия.