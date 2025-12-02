Reuters: Трамп давал Мадуро срок для отъезда из Венесуэлы с семьей

По данным собеседников агентства, 21 ноября лидеры провели телефонный разговор. Во время беседы Мадуро якобы сказал Трампу, что готов покинуть Венесуэлу при условии, что он и члены его семьи получат полную юридическую амнистию, включая снятие всех санкций США и «прекращение основного дела, которое он ведет в Международном уголовном суде». По словам трех источников, Мадуро также требовал снять санкции с более чем 100 венесуэльских правительственных чиновников, многие из которых обвиняются США в нарушениях прав человека, торговле наркотиками или коррупции. Два источника при этом сообщили агентству, что Мадуро попросил вице-президента Делси Родригес возглавить временное правительство до проведения новых выборов.