Reuters: Трамп давал Мадуро срок для отъезда из Венесуэлы с семьей
Президент США Дональд Трамп давал лидеру Венесуэлы срок, чтобы покинуть страну с членами своей семьи. Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.
По данным собеседников агентства, 21 ноября лидеры провели телефонный разговор. Во время беседы Мадуро якобы сказал Трампу, что готов покинуть Венесуэлу при условии, что он и члены его семьи получат полную юридическую амнистию, включая снятие всех санкций США и «прекращение основного дела, которое он ведет в Международном уголовном суде». По словам трех источников, Мадуро также требовал снять санкции с более чем 100 венесуэльских правительственных чиновников, многие из которых обвиняются США в нарушениях прав человека, торговле наркотиками или коррупции. Два источника при этом сообщили агентству, что Мадуро попросил вице-президента Делси Родригес возглавить временное правительство до проведения новых выборов.
Трамп отклонил большинство просьб, но сказал Мадуро, что «у того есть неделя, чтобы покинуть Венесуэлу и отправиться в любое место по своему выбору вместе с членами своей семьи». Срок действия этого предложения закончился 28 ноября, а уже 29 ноября Трамп объявил о закрытии воздушного пространства Венесуэлы.
30 ноября The Wall Street Journal писала, что Трамп в ходе телефонных переговоров с Мадуро выдвинул ультиматум об уходе с поста, пригрозив применением военной силы в случае отказа добровольно сложить полномочия.
Вашингтон обвиняет правительство Венесуэлы в связях с наркокартелями. США начали операцию Southern Spear («Южное копье»). Пентагон отправил в зону ответственности Южного командования авианосец «Джеральд Форд» и другие корабли, а также подразделения сил спецопераций. По данным The Washington Post, Мадуро запросил у лидеров России, Китая и Ирана защитные радары, ракеты и ремонт самолетов.