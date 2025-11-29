Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой
Воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг страны будет закрыто. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
«Всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми: пожалуйста, учтите, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее будет полностью закрыто», – подчеркнул Трамп.
23 ноября Reuters писало о подготовке США к началу новой фазы операций против Венесуэлы в ближайшие дни. По словам источников агентства, администрация Трампа наращивает давление на правительство президента страны Николаса Мадуро, рассматривая варианты его свержения.
25 ноября Axios сообщил, что Трамп заявил своим советникам о намерении напрямую поговорить с Мадуро. Собеседники портала выразили мнение, что этот шаг может говорить о том, что американские ракетные удары или прямые военные действия на суше не неизбежны.
Вашингтон обвиняет правительство Мадуро в связях с наркокартелями. США начали операцию Southern Spear («Южное копье»). Пентагон отправил в зону ответственности южного командования авианосец «Джеральд Форд» и другие корабли, а также подразделения сил спецопераций. Мадуро попросил помощи у союзников. По данным The Washington Post, он запросил у лидеров России, Китая и Ирана защитные радары, ракеты и ремонт самолетов.