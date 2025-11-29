Газета
Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой

Воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг страны будет закрыто. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми: пожалуйста, учтите, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее будет полностью закрыто», – подчеркнул Трамп.

23 ноября Reuters писало о подготовке США к началу новой фазы операций против Венесуэлы в ближайшие дни. По словам источников агентства, администрация Трампа наращивает давление на правительство президента страны Николаса Мадуро, рассматривая варианты его свержения.

США объявили венесуэльский картель Los Soles террористической организацией

25 ноября Axios сообщил, что Трамп заявил своим советникам о намерении напрямую поговорить с Мадуро. Собеседники портала выразили мнение, что этот шаг может говорить о том, что американские ракетные удары или прямые военные действия на суше не неизбежны.

Вашингтон обвиняет правительство Мадуро в связях с наркокартелями. США начали операцию Southern Spear («Южное копье»). Пентагон отправил в зону ответственности южного командования авианосец «Джеральд Форд» и другие корабли, а также подразделения сил спецопераций. Мадуро попросил помощи у союзников. По данным The Washington Post, он запросил у лидеров России, Китая и Ирана защитные радары, ракеты и ремонт самолетов.

