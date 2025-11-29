Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой

Вашингтон обвиняет правительство Мадуро в связях с наркокартелями. США начали операцию Southern Spear («Южное копье»). Пентагон отправил в зону ответственности южного командования авианосец «Джеральд Форд» и другие корабли, а также подразделения сил спецопераций. Мадуро попросил помощи у союзников. По данным The Washington Post, он запросил у лидеров России, Китая и Ирана защитные радары, ракеты и ремонт самолетов.