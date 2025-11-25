Axios: Трамп хочет напрямую поговорить с Мадуро
Президент США Дональд Трамп сообщил своим советникам, что намерен напрямую поговорить с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Его слова прозвучали на фоне признания лидера республики главой террористической организации, пишет Axios со ссылкой на представителей администрации.
Портал отмечает, что решение Трампа стало важной вехой в его направленной против Венесуэлы «дипломатии канонерок». По словам источников, этот шаг может говорить о том, что ракетные удары США или прямые военные действия на суше не неизбежны.
«Никто не планирует врываться к нему и стрелять в него или похищать его – на данный момент. Я бы не сказал, что это невозможно, но сейчас это не входит в наши планы», – сказал один из чиновников.
Вашингтон обвиняет правительство Мадуро в связях с наркокартелями. Поэтому США начали операцию Southern Spear («Южное копье»). Пентагон отправил в зону ответственности южного командования авианосец «Джеральд Форд», а также другие корабли и подразделения сил спецопераций. Мадуро обратился за помощью к союзникам, включая Россию. По данным The Washington Post (WP), лидер Венесуэлы запросил у глав РФ, Китая и Ирана защитные радары, ремонт самолетов и, возможно, ракеты.