WP: Венесуэла обратилась за помощью к России, Китаю и Ирану из-за давления США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану с просьбой укрепить свой военный потенциал на фоне наращивания американского присутствия в Карибском бассейне. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на внутренние документы правительства США, которые получило издание.