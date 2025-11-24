США объявили венесуэльский картель Los Soles террористической организацией
США официально внесли картель Los Soles в список иностранных террористических организаций (FTO), сообщает минфин США, передает Reuters.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Вашингтон рассматривает картель Los Soles как структуру, причастную к незаконной поставке наркотиков в США. Американские власти утверждают, что в состав группировки входят высокопоставленные представители силовых структур Венесуэлы, а ее президента Николаса Мадуро обвиняют в руководстве сетью.
Каракас резко осудил действия Вашингтона. Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Гиль назвал решение «нелепой выдумкой», заявив, что Los Soles не существует, а обвинения направлены на оправдание попыток смены режима. В МИД Венесуэлы подчеркнули, что такая политика США «обречена на провал».
Эксперты отмечают, что, несмотря на признание организации террористической, американское законодательство не предусматривает автоматического использования этого статуса как основания для военной операции. Однако шаг усиливает давление на Каракас: в рамках санкций заморожены активы предполагаемых участников группировки в США, а американским гражданам запрещено вступать с ней в какие-либо сделки.
23 ноября Reuters писал, что США готовятся к началу новой фазы операций против Венесуэлы в ближайшие дни. По данным источников, администрация президента США Дональда Трампа наращивает давление на правительство Мадуро, рассматривая варианты его свержения.