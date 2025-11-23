Reuters: США готовят операцию по свержению Мадуро

Газета The New York Times 19 ноября писала, что администрация Трампа возобновила закулисные переговоры с правительством Мадуро. По данным газеты, последний предлагал отложить свое отстранение от власти на несколько лет, но Белый дом его отверг. По данным NYT, в ходе неофициальных переговоров Мадуро дал понять, что готов предоставить американским энергетическим компаниям доступ к нефти на территории Венесуэлы. «Несмотря на очевидный тупик, закулисные переговоры показывают, что дипломатическое решение все еще возможно», – говорится в материале.