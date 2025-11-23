Reuters: США готовят операцию по свержению Мадуро
США готовятся к началу новой фазы операций против Венесуэлы в ближайшие дни, сообщили Reuters четыре американских чиновника. По их данным, администрация президента США Дональда Трампа наращивает давление на правительство президента Николаса Мадуро, рассматривая варианты его свержения.
Два официальных представителя подтвердили, что первым этапом станут тайные операции против Мадуро. Все источники отметили, что финальное решение пока не принято, но Пентагон уже развернул в Карибском море ударную группу во главе с авианосцем «Джеральд Форд».
Белый дом не исключает и других вариантов в отношении Венесуэлы. Как заявил старший представитель администрации, «президент Трамп готов использовать все элементы американской мощи» для борьбы с наркопотоками. 24 ноября США планируют объявить Cartel de los Soles террористической организацией, что откроет новые возможности для действий против активов Мадуро.
Несмотря на военные приготовления, между Каракасом и Вашингтоном продолжаются контакты. Трамп выразил готовность к дипломатическому решению, но Венесуэла уже разрабатывает планы партизанского сопротивления на случай вторжения.
Газета The New York Times 19 ноября писала, что администрация Трампа возобновила закулисные переговоры с правительством Мадуро. По данным газеты, последний предлагал отложить свое отстранение от власти на несколько лет, но Белый дом его отверг. По данным NYT, в ходе неофициальных переговоров Мадуро дал понять, что готов предоставить американским энергетическим компаниям доступ к нефти на территории Венесуэлы. «Несмотря на очевидный тупик, закулисные переговоры показывают, что дипломатическое решение все еще возможно», – говорится в материале.
17 ноября Трамп заявил, что Венесуэла хочет переговоров и, возможно, США пойдут на этот диалог. Reuters писало, что Мадуро «сталкивается с растущим давлением со стороны Вашингтона на фоне масштабного наращивания военного присутствия США в Карибском бассейне».