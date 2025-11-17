Газета
Главная / Политика /

Трамп допустил переговоры с Мадуро

Ведомости

Венесуэла хочет переговоров, и, возможно, США пойдут на этот диалог. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил прессе, пишет Reuters.

«Возможно, мы проведем несколько переговоров с [президентом Венесуэлы Николасом] Мадуро, и посмотрим, что из этого выйдет», – заявил Трамп.

Издание напомнило, что Мадуро «сталкивается с растущим давлением со стороны Вашингтона на фоне масштабного наращивания военного присутствия США в Карибском бассейне». Как сообщили агентству неназванные официальные лица, высокопоставленные чиновники администрации Трампа на прошлой неделе провели три встречи в Белом доме. Рассматривались варианты возможных военных операций против Венесуэлы, включая наземные удары на территории страны.

16 ноября NBC сообщал, что авианосец США USS Gerald R. Ford прибыл в Карибское море в рамках масштабного наращивания военного присутствия. Удары США в Карибском море и восточной части Тихого океана привели к гибели по меньшей мере 80 человек с сентября. Администрация не предоставила доказательств, что уничтоженные лодки перевозили наркотики или были связаны с «наркотерроризмом», указывает NBC.

Госсекретарь Марко Рубио прямо называл правительство Венесуэлы «транспортной организацией», сотрудничающей с наркоторговцами. Кроме того, США не признают Мадуро законным лидером Венесуэлы.

