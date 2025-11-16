Авианосная группа США во главе с USS Gerald R. Ford прибыла в Карибское море
Самый современный авианосец США USS Gerald R. Ford прибыл в Карибское море в рамках масштабного наращивания военного присутствия. Как сообщили в ВМС США, ударная группа авианосца, включающая эскадрильи истребителей и эсминцы с управляемыми ракетами, в воскресенье прошла пролив Анегада, передает NBC.
Прибытие авианосной группы вдобавок к уже имеющимся в регионе силам армии США – крупнейшее за поколение сосредоточение американской огневой мощи в Карибском бассейне, отмечает издание. Операция «Южное копье», как ее назвал министр войны США Пит Хегсет, теперь насчитывает около 12 000 военнослужащих и более 10 кораблей.
Командующий ударной группой контр-адмирал Пол Ланзилотта заявил, что она усилит уже развернутые силы для «защиты безопасности и процветания нации от наркотерроризма в Западном полушарии». Администрация США настаивает, что наращивание военной мощи направлено на борьбу с наркоторговцами.
С начала сентября удары США в Карибском море и восточной части Тихого океана привели к гибели по меньшей мере 80 человек. При этом администрация не предоставила доказательств, что уничтоженные лодки перевозили наркотики или были связаны с «наркотерроризмом», указывает NBC.
Эксперты отмечают, что, хотя авианосец плохо подходит для борьбы с картелями, он может быть эффективным инструментом давления на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Госсекретарь Марко Рубио прямо назвал правительство Венесуэлы «транспортной организацией», сотрудничающей с наркоторговцами. Кроме того, США не признают Мадуро законным лидером Венесуэлы.