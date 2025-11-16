Авианосная группа США во главе с USS Gerald R. Ford прибыла в Карибское море

С начала сентября удары США в Карибском море и восточной части Тихого океана привели к гибели по меньшей мере 80 человек. При этом администрация не предоставила доказательств, что уничтоженные лодки перевозили наркотики или были связаны с «наркотерроризмом», указывает NBC.