Могут ли США начать атаки территории Венесуэлы

Для успешной наземной операции по захвату или ликвидации Мадуро американцам нужно точно знать, где находится венесуэльский лидер, и заручиться поддержкой внутри венесуэльской армии, чтобы потом уйти с территории латиноамериканской республики, говорит главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец. Посылать в Венесуэлу «отряд самоубийц» никто не собирается, так что наземная операция выглядит очень рискованной и не вполне вероятной. Скорее, допускает эксперт, в Вашингтоне отважатся на нанесение ударов по венесуэльским объектам. В этом плане Хегсет не сказал ничего нового, его операция «Южное копье» вполне укладывается в американскую политику в регионе. Само же правительство Мадуро действует несколько лучше, чем в 2019 г., во время предыдущих попыток его свергнуть со стороны США. Количество оппозиционеров в стране снизилось, многие покинули Венесуэлу, ситуация в экономике, хоть и далека от хорошей, тоже несколько выправилась, так что от одного толчка правительство не развалится, отмечает Хейфец. Что же касается позиции России, то Кремль ограничится политической поддержкой Мадуро, которая и так уже была оказана.