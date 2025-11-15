Могут ли США начать атаки территории Венесуэлы

Могут ли США начать атаки территории ВенесуэлыНаземная операция по захвату или ликвидации президента Мадуро слишком рискованна
Президент США Дональд Трамп может пройти тремя путями, чтобы свергнуть венесуэльского лидера Николаса Мадуро, сообщает британская газета The Daily Telegraph. Эти пути основаны на операциях США в Ираке, Панаме и Иране. Первый из них предполагает как раз использование панамского опыта, когда американские войска взяли в блокаду посольство Ватикана в Панаме, где скрывался генерал и де-факто правитель страны Мануэль Норьега. Сам генерал Норьега добровольно сдался американцам в 1990 г. и был доставлен для суда во Флориду. Как сообщает DT, подобный план будет предусматривать либо высадку морского десанта неподалеку от Каракаса, столицы Венесуэлы, либо использование вертолетов. За информацию, которая бы могла привести к аресту Мадуро, американские власти обещают выплату в $50 млн.
Могут американцы использовать и дальнобойные атаки, чтобы подкосить правительство Мадуро. Подобные меры предпринимались в прошлом, когда западные страны свергали лидера Ливии Муаммара Каддафи, а также при бомбардировках США Ирака, Ирана, Йемена и Сирии. При этом, как отмечает DT, в отличие от той же Ливии, в Венесуэле нет оппозиции, которая быстро может взять власть в стране.
Наконец, третий путь – это засылка шпионов в Венесуэлу, часть из них уже была послана в латиноамериканскую страну. Сами американские военные еще с сентября наносят удары по морским целям в море рядом с Венесуэлой, объясняя их борьбой с трафиком наркотических препаратов. Сам Трамп называл якобы существующие венесуэльские наркокартели «наркотеррористами», он рассматривает их как угрозу национальной безопасности США.
Ранее США потерпели неудачу при вербовке пилота Мадуро Битнера Вильегаса, которому за доставку венесуэльского президента в руки американцев обещали упомянутую сумму в $50 млн и убежище в Штатах. Вильегас отказался от американских денег, заявив, что «венесуэльцы своих не предают».
Параллельно с планами против Мадуро США начали операцию против наркокартелей во всем западном полушарии. Как заявил руководитель военного министерства Пит Хегсет, она получит название Southern Spear («Южное копье»). «Эта миссия будет защищать нашу родину, уберет наркотеррористов из нашего полушария и обеспечит безопасность нашей страны от наркотиков, которые убивают наш народ. Западное полушарие – это территория Америки, и мы будем его защищать», – написал Хегсет в соцсети Х. Ранее Пентагон уже отправил в зону ответственности южного командования, которое распространяется на Латинскую Америку и Карибский бассейн, авианосец «Джеральд Форд», другие корабли и подразделения сил спецопераций.
Для успешной наземной операции по захвату или ликвидации Мадуро американцам нужно точно знать, где находится венесуэльский лидер, и заручиться поддержкой внутри венесуэльской армии, чтобы потом уйти с территории латиноамериканской республики, говорит главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец. Посылать в Венесуэлу «отряд самоубийц» никто не собирается, так что наземная операция выглядит очень рискованной и не вполне вероятной. Скорее, допускает эксперт, в Вашингтоне отважатся на нанесение ударов по венесуэльским объектам. В этом плане Хегсет не сказал ничего нового, его операция «Южное копье» вполне укладывается в американскую политику в регионе. Само же правительство Мадуро действует несколько лучше, чем в 2019 г., во время предыдущих попыток его свергнуть со стороны США. Количество оппозиционеров в стране снизилось, многие покинули Венесуэлу, ситуация в экономике, хоть и далека от хорошей, тоже несколько выправилась, так что от одного толчка правительство не развалится, отмечает Хейфец. Что же касается позиции России, то Кремль ограничится политической поддержкой Мадуро, которая и так уже была оказана.
Вероятность наземной операции против Мадуро американскими войсками низка, соглашается старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин. Противостояние США и Венесуэлы, по его словам, примет скорее гибридный вариант, будет осуществляться работа спецслужб и воздушные удары, а также информационная война – нагнетание напряженности, вбросы и фейки. С точки зрения борьбы с наркокартелями было бы логичнее заняться Колумбией или Мексикой, но, отмечает Кошкин, на Трампа воздействует госсекретарь Марко Рубио, который, будучи американцем кубинского происхождения, настроен резко антисоциалистически.